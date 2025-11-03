El hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, Juan Urdangarin, tiene pareja, la primera que se conoce públicamente

Según ha trascendido, la historia de amor comenzó hace varios meses, pero hasta ahora no se habían publicado fotografías de ambos juntos

Novedades en la familia Urdangarin y Borbón. El hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, Juan Urdangarin, tiene pareja. El sobrino del rey Felipe ha sido pillado paseando en Londres en actitud muy cariñosa con una joven.

Las instantáneas, publicadas este lunes 3 de noviembre, muestran a la pareja paseando, besándose y disfrutando de la capital británica, lo que pone fin a años de discreción sobre su vida sentimental.

Ha sido la revista '¡Hola!' quien ha publicado en exclusiva las imágenes y ha desvelado la identidad de la chica que ha ocupado el corazón de Juan.

Quién es la novia de Juan, la primera que se conoce

De acuerdo a la cabecera rosa, la joven en cuestión se llama Sophia Khan, una canadiense de 25 años de origen indio que llegó a Reino Unido hace cinco años para estudiar Desarrollo y Gestión Sostenible en la Universidad de St. Andrews.

Khan trabaja en el mundo del deporte sostenible, concretamente como 'team executive' en la competición de lanchas eléctricas E1 Series, fundada por Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar.

Este sector es bien conocido para el hermano de Irene Urdangarin. En 2023 comenzó como ayudante de producción en Extreme E, la empresa de organización de eventos del propio Agag.

Las fotos muestran a Juan y Sophia paseando por barrios como Chelsea, tomando un café en Pavilion Road y cenando en un restaurante indio en Battersea Power Station.

La vida en Londres parece tan cómoda que Juan, que hasta ahora había mantenido su vida sentimental alejada del foco mediático y en hermético segundo plano, ha sido sorprendido en un momento íntimo y complicidad, sin percatarse de las cámaras.

Que se haya dejado ver por las calles británicas junto a una chica llama especialmente la atención, ya que a lo largo de estos últimos años ha mantenido un perfil muy bajo, especialmente en comparación con sus hermanos, Miguel, Irene y Pablo Urdangarin.

Su hermética vida en Londres

El primo de la princesa Leonor ha conseguido ser uno de los Borbones más herméticos, en gran parte gracias a los esfuerzos de sus padres por proteger a sus hijos del ojo público pese a que el escándalo Nóos -por el que su progenitor ingresó en prisión- cambió por completo sus vidas. Ante este contexto, Juan decidió, a diferencia de otros miembros jóvenes de la familia, como su prima Victoria Federica, blindar su vida.

El primogénito de la infanta Cristina lleva varios años afincado en Londres, donde ha dado forma a su proyecto profesional y ha logrado una mayor tranquilidad lejos de la presión mediática en España.

Su rutina allí se describe como discreta: se mueve entre amigos y proyectos y evita el protagonismo público. Además, se le vincula a un carácter reservado, más interesado en construir su vida profesional que en protagonizar titulares. De hecho, al igual que el resto de sus hermanos, tiene sus perfiles de las redes sociales privados.

Por ello, que sea visto públicamente en actitud cariñosa marca un cambio de escena. Hasta ahora, su vida privada había permanecido prácticamente desconocida.