Jorge Bergantiños 30 DIC 2025 - 06:30h.

Javier, encofrador de profesión, es el creador de esta "obra de arte", que preside la aldea de Soutelo, todavía inacabada porque faltan balocones y arcos

Esta Torre Eiffel de 17 metros de altura ha recibido miles de visitas en estas Navidades, está ahora a la venta en el portal Wallapop

Cuntis, PontevedraJavier Loureiro es uno de los 65 habitantes que tiene la aldea de Soutelo, en la localidad pontevedresa de Cuntis, pero sin duda, es el más conocido de todos. El motivo, la Torre Eiffel de madera de más de 17 metros que ha montado en el jardín de su casa. Tiene todo lujo de detalles, hasta la iluminación amarilla del famoso monumento parisino.

El inicio de la construcción fue el 1 de octubre, pero la historia comenzó días atrás en una reunión de Javier con sus allegados. “Estábamos con los amigos, miré el imán en la nevera de la Torre Eiffel y después de un par de cervezas, ya empecé, dije la voy a hacer” reconoce entre risas.

Desde ese momento se puso manos a la obra, poniendo en práctica todos los conocimientos que tiene debido a su profesión, “yo he sido encofrador toda la vida, aunque sea de madera, no tiene tanto que ver con un carpintero”. El resultado ha sido espectacular, pero está inacabada. “No está terminada, faltan los arcos de abajo, los balcones y un tramo intermedio. Es toda de madera, mezclado con eucalipto, mide 17,5 por 5,5, hay 50 focos con un amarillo que se parece bastante al de la torre original” detalla el “artista”.

Ha sido una gran revolución en una aldea que desde hace seis años prepara un alumbrado navideño al que acude gente, pero este año ha batido todos los récords. “Los vecinos están encantados, aquí llevamos seis años haciendo alumbrado de navidad, pero este año con el tema de la torre… buah, una avalancha.” Agradece también a los habitantes de su pueblo, “es mucho trabajo pero hubo ayuda de vecinos y amigos.”

Un precio “barato”

La torre que preside el pueblo provoca un tráfico poco habitual en otras épocas del año por la cantidad de gente que acude a verla. Pero Javier quiere más, por eso también en otra ocurrencia sin mucha preparación y sí mucha improvisación, ha puesto en venta su creación en el portal Wallapop por 30.000 euros, “para mí es una obra de arte. Una obra interesa venderla para que la pueda disfrutar más gente.” argumenta Loureiro.

Para él es la primera vez que vende algo por una plataforma de este estilo, “no puse el anuncio ni yo, fue un amigo, surgió por surgir. El precio… Tengo un gasto y es una obra, para mi la pongo barata.” Dice fuera de micrófonos que si hay algún loco que hace algo así, también puede haber otro loco que la compre. “El arte es así, hay a quien le gusta y a quién no, pero siempre hay alguien que le guste. Aquí no hablamos de un cuadro, es una estructura considerable.”

Entre los posibles compradores, le gustaría que fuese “mi Ayuntamiento, el de Cuntis, pero va a ser muy complicado.” Un coste que incluiría gestión y transporte, tras el fin total de la obra con los detalles que faltan, “para que la pueda disfrutar cuanto más gente mejor.”

En la aldea se muestran encantados, desde hace seis años formaban parte de esas aldeas gallegas que se tomaban la Navidad como un momento para brillar, con luces decorando el pueblo. El Ayuntamiento también ha colaborado para que esta iniciativa recorra las redes sociales y los medios del país, llevando el nombre Soutelo por bandera.

Abrumado por toda la respuesta que ha recibido en las últimas semanas, Javier no encuentra las palabras para definir el sentimiento que tiene por las opiniones de los visitantes y vecinos. “Vinieron miles de personas, no contábamos con tanta gente. Es una satisfacción, no sabría describirlo, haces un trabajo y te lo reconocen, es muy bonito”.