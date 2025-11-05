Celia Molina 05 NOV 2025 - 16:16h.

El cantante ha tenido una larga conversación con Vicky Martín Berrocal, en la que ha hablado de uno de sus peores momentos

Pablo Alborán presenta su 'KM0' en la Puerta del Sol de Madrid: "Verme por todos los carteles de Gran Vía ha sido muy 'heavy'"

Aunque ahora le veamos dando conciertos gratuitos en plena plaza de Callao, presentando nuevos singles como 'Vámonos de aquí' y debutando como actor en la segunda temporada de 'Respira' - donde interpreta a uno de los cirujanos del Sorolla - hace algo más de un año, Pablo Alborán estaba pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. En abril de 2024, tomó la decisión de parar en seco su producción musical y volver al calor de su casa, sus amigos y su familia. Tanto tiempo después, sentado frente a Vicky Martín Berrocal en el @podiumpodcast, ha recordado el momento exacto en el que se dio cuenta de que debía parar:

"Un día fui a poner el lavavajillas y vi que estaba en marcha. Y lo típico que, al abrirlo, salió todo el humo. Me dio una ráfaga de humo en la cara y me entró como un sofoco de calor, absurdo, que fue el detonante para que mi cuerpo dijera: oye, tú no estás bien. Porque de allí, me fui al jardín, empecé a respirar y fue cuando me di cuenta de que me estaba dando un ataque de ansiedad por primera vez en mi vida. Me estaba poniendo tan malo, que llegué a ver lobos en el jardín, tuve alucinaciones", ha declarado el artista.

"Todo empezó con el humo del lavavajillas"

Fue entonces cuando decidió "desaparecer", sin más miramientos, con el objetivo de priorizarse y de cuidar al máximo su salud mental. Un parón que ha durado dos años en total y que cada vez están reclamando más artistas que, entre composición, tours y conciertos, se ven desbordados y desconectados de sus propias vidas y con la necesidad de tomarse un buen descanso, como ha hecho, por ejemplo, Lola Índigo, después de su última gira.

En la misma entrevista, Pablo ha hablado también de la presión que la industria de la música mete "intrínsicamente" a todos los artistas. "El tener que competir es algo que no puedo soportar. Es algo que me amarga la existencia, que me puede amargar un día entero o una semana entera y esas cosas no son parte del por qué me dedico a esto. Tengo que recordármelo a mí mismo de vez en cuando", ha dicho, añadiendo que, afortunadamente, él tiene un equipo que le permite hacer "lo que quiera" porque son "sus discos".

De igual forma, y para terminar de contar lo que ha sido para él estos dos últimos años, Alborán se ha referido de nuevo de esa "persona muy especial" de dentro de su casa que ha pasado por un tratamiento de "quimioterapia, inmunopresión y un trasplante de médula". El cantante ha asegurado que ver la enfermedad tan de cerca ha conseguido "unir todavía más a su familia" y que tanto él, como su padre, su madre o sus hermanos han retomado sus trabajos de una forma mucho más "consciente y pura".