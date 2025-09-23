El malagueño presenta su nuevo disco 'Km0' que se publicará el próximo 7 de noviembre

Concierto gratis de Pablo Alborán en Madrid este martes: dónde, a qué hora y todo lo que debes saber

En la música actual, no basta con sacar un disco e irse de gira. Ahora hay una permanente búsqueda de nuevas estrategias para enganchar a los fans. Pablo Alborán hoy lo ha demostrado con un breve concierto gratuito en el centro de Madrid. Quizá con esa idea consigue atraer a más seguidores a los que quiere contar y cantar cómo dio sus primeros pasos.

Allí ha presentado en directo 'Km 0'. Es el nombre de su nuevo disco y su nueva gira. Cientos de seguidores escuchan en directo las primeras canciones del trabajo del malagueño. Todos los caminos tienen un inicio, el de Pablo Alborán se sitúa en Madrid hace 15 años.

Aquel vídeo saliendo del metro de Callao en Madrid fue toda una revolución. El malagueño vuelve a dar que hablar en la capital. "Esta mañana me he visto por toda la Gran Vía en los carteles y le digo a mi hermano y a mi madre muy 'heavy' verme con dos años toda Gran Vía, ¿sabes?", confiesa.

Un "encuentro informal"

Es la llamada de atención fans para que le acompañen aquí, en el Kilómetro Cero, en la Puerta del Sol y sepan más sobre su nuevo disco. "Es muy buena la letra que él tiene, como que la sencillez de la misma, pero al mismo tiempo como que hay una complejidad", cuenta un fan.

"Canta muy bien, es muy simpático, muy empático", añade otra. Para que nadie se lleve a engaño o se desilusione, Pablo avisa, este no es un concierto como tal, es un encuentro informal. Un aperitivo en lanzamiento que será el próximo 7 de noviembre.