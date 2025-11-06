Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo

El monumental cabreo de Jaime de Marichalar con la prensa al ser preguntado por las memorias del rey emérito: "¡Dejadme tranquilo!"

El monumental cabreo de Jaime de Marichalar con la prensa tras ser preguntado por las memorias del rey emérito: "¡Dejadme tranquilo!"
Jaime de Marichalar se enzarza con la prensa al ser preguntado por las memorias del eméritotelecinco.es
Compartir

Jaime de Marichalar ha estallado como nunca contra la prensa tras ser preguntado por las memorias del rey Juan Carlos I, que se han publicado este jueves 6 de noviembre en Francia.

En elaboración
Temas