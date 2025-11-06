El aristócrata ha decidido guardar silencio ante las declaraciones del emérito a través de sus memorias

El rey emérito, molesto con Pedro Sánchez por hacer uso de la mansión de Lanzarote, según el periodista que le entrevistó en su casa

Jaime de Marichalar ha estallado como nunca contra la prensa tras ser preguntado por las memorias del rey Juan Carlos I, que se han publicado este jueves 6 de noviembre en Francia.