Nicolás Vallejo-Nágera habla en 'El tiempo justo' de su papel como padre, su relación con Paulina Rubio y su nueva etapa como presidente del Badajoz

El plató de ‘El tiempo justo’ se llenó de confesiones y reflexiones personales con la visita de Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate, quien charló con Joaquín Prat en una entrevista tan cercana como reveladora.

El empresario, que acaba de cumplir 53 años y acaba de publicar su libro de memorias, repasó su trayectoria profesional y personal, y habló sin rodeos de su relación con Paulina Rubio y su papel como padre.

“Todo merece la pena cuando estoy con mi hijo”

Colate reconoció que su vida ha dado muchas vueltas, pero que su hijo ha sido siempre su principal motor: “Todo merece la pena… cada vez que estoy con mi hijo creo que todo merece la pena”, confesó visiblemente emocionado al hablar de los problemas legales con Paulina Rubio.

El empresario explicó que sus decisiones vitales, como haberse trasladado a vivir a Estados Unidos durante años, estuvieron marcadas por el deseo de estar cerca del niño, fruto de su matrimonio con la cantante mexicana.

“Los niños van creciendo y van teniendo su propia personalidad, su propia forma de pensar… y se van expresando”, añadió, convencido de que “al final todo se coloca en su sitio”.

También quiso aclarar el trasfondo de su largo conflicto legal con la artista: “Yo nunca he peleado por la custodia de mi hijo. He pedido cambiar las circunstancias en las que vive, por lo que considero que es lo mejor para él, pero siempre contando con su madre”.

De empresario a presidente del Badajoz

Más allá de los titulares personales, Joaquín Prat repasó con él su trayectoria como empresario y emprendedor. Colate recordó cómo montó su primera agencia de viajes con solo 13 años y cómo llegó a producir la histórica primera gira de Operación Triunfo: “Era una locura absoluta… el Bernabéu lleno dos días seguidos hace casi 25 años”.

Y lejos de los focos de Miami o los eventos de sociedad, hoy Colate se embarca en una nueva aventura: la presidencia del Club Deportivo Badajoz. El empresario regaló una camiseta de su equipo a Joaquín Prat que la recibió con entusiasmo.

“De estar fregando platos en Miami a presidente del Badajoz en dos años”, bromeó. “Ha sido casualidad, pero es un proyecto que me ilusiona mucho… sobre todo porque a mi hijo le encanta el fútbol”.

Con un tono sereno y optimista, Colate cerró la entrevista asegurando que vive “uno de los mejores momentos” de su vida: “La madurez todav�ía la dejo para más adelante, pero sí, me siento muy bien y con las piezas del puzzle empezando a encajar”.