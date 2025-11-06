Miguel Salazar Madrid, 06 NOV 2025 - 17:45h.

La modelo sevillana asegura que no le sorprende la rebelión de Miss Mexico y otras 74 chicas contra Nawat Itsaragrisil

El director de Miss Universo “humilla” a la candidata mexicana y varias compañeras abandonan un evento en solidaridad

Compartir







La rebelión de las misses está dando la vuelta al mundo. Después de que Fátima Bosch, representante de México en el certamen de belleza Miss Universo, esuchase cómo el organizador del evento -el tailandéz Nawat Itsaragrisil- le llamaba "tonta" sin ningún pudor, la mayoría de sus compañeras decidieron ponerse en pie y marcharse junto a ella de una ceremonia previa.

Las modelos se solidarizaron con la mexicana, que llegaba con toda la ilusión para compertir. Lo que le recriminaba a Bosch era que no promocionase un sorteo para los fans, cuyo premio era una cena con él. La modelo sevillana Ángela Ponce ha entrado en directo en 'El tiempo justo' para desvelar sus tensiones con el mismo señor, al que acusa de "transfóbico".

"He tenido muchos encontronazos con él muchas veces, por redes sociales y prensa internacional a cuento de que es un poco transfóbico", denuncia Ponce como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.