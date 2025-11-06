Miguel Salazar Madrid, 06 NOV 2025 - 16:58h.

La reportera Miriam Olivas ha conversado con el periodista de Le Figaro que entrevistó al emérito en su propia casa de Abu Dabi

El rey emérito manda un saludo a 'El tiempo justo' el día que se publican sus memorias: así lo hemos captado saliendo de un restaurante

Compartir







Charles Jaigu, periodista del tabloide digital francés Le Figaro, pudo entrevistar a Juan Carlos I en su propia casa de Abu Dabi. Conversaron durante cerca de una hora y media, tiempo en el que el rey emérito le dio todo tipo de titulares: desde su estrecha relación con Felipe VI hasta su enfado con Pedro Sánchez por hacer uso de la mansión de Lanzarote que en un primer momento era de su propiedad.

Juan Carlos I le afea a Sánchez que utilice la mansión de Lanzarote

Sobre esta última cuestión ha incidido Jaigu en unas declaraciones a 'El tiempo justo', el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. Según le explica a la reportera Miriam Olivas, Juan Carlos I no acoge con gracia que el líder del Ejecutivo pase sus vacaciones con su esposa en la Mareta, el lujoso palacio que es propiedad de Patrimonio Nacional.

"Cuenta que recibió otros regalos del rey de Jordania. Él dice que la gente no se entera de las cosas que hice por España, incluso que la mansión que entregué al gobierno español que le hace feliz", relata Jaigu como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "En Lanzarote teníauna casa estupenda, pero no tenía la plata para guardarla. Él dice: '¿Ahora quién va a esa casa?' El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez", le afeó el emérito, citado por el periodista francés.

Además de ello, Juan Carlos I habría compartido -como lo hace en su libro recién publicado en el país galo- sus vínculos con su hijo. "Hace 5 años que han pasado y todavía su hijo no quiere que vuelva a España. Tienen personalidades diferentes", explica Charles Jaigu. El rey emérito esperaba volver a su casa, aunque aún no lo ha hecho. "Es complicado para ellos hablarse. Se quedó en esta casa sin llevarse nada de España porque pensaba que iba a regresar", puntualiza.