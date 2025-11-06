La nueva vida de Lucía Parreño y Omar Suárez: así está la pareja más explosiva de 'Gran Hermano 15'

Carlos Otero 06 NOV 2025 - 11:01h.

Se reencontraron en Guadalix y protagonizaron un inolvidable triángulo amoroso con Paula González como tercer vértice

Lucía Parreño comparte su emoción por haberse convertido en madre por segunda vez

La decimoquinta edición de 'Gran Hermano', emitida hace más de una década, tuvo como principales protagonistas a una pareja singular: la formada por Omar Suárez y Lucía Parreño. Pongámonos en situación, Omar entró en la casa y se enrolló con Paula González, lo que generó un triángulo amoroso cuando la organización decidió incorporar a Lucía, ex del madrileño, al elenco de habitantes. Lucía reconquistó a reconquistar a Omar creando momentos de gran tensión con Paula. Ahora que hemos refrescado la memoria sepamos qué fue de ellos.

Rompieron definitivamente en 2018

Tras salir de la casa la pareja continuó con su historia común e incluso llegaron a anunciar boda. De hecho la ex gran hermana llegó a vestirse de novia en en 'Qué Tiempo tan Feliz'. Sin embargo, la boda nunca llegó a materializarse porque la relación entre Omar y Lucía llegó a su fin definitivo en 2018.

Aunque no se especificó una fecha exacta en los medios, la ruptura fue confirmada por ambos en apariciones televisivas y redes sociales. Entre las razones señaladas estaban las diferencias irreconciliables, la presión mediática y el desgaste acumulado tras años de altibajos. Lucía Parreño, en particular, expresó en varias entrevistas que la relación había sido intensa pero agotadora, y que ambos necesitaban seguir caminos separados.

Lucía Parreño, madre por segunda vez

Por su parte Lucía Parreño también ha tenido un viraje de 180 grados en su biografía. Como su ex la vida le ha regalado una persona con la que ha encontrado la estabilidad sentimental: un apuesto ciudadano llamado Walid con el que recientemente se han convertido en padres por segunda vez. La pareja recibió con enorme alegría a Nassir y un año y medio después ha llegado a sus vidas su hija, de la que aún se desconoce el nombre que le han puesto.

En el ámbito profesional, Lucía ha diversificado sus actividades. Aunque sigue vinculada a la música, con un disco y varios singles disponibles en las plataformas digitales, su carrera musical no es su única fuente de ingresos. Actualmente trabaja como agente inmobiliaria, una profesión que le ha dado estabilidad y de la que se siente orgullosa, llegando incluso a adquirir una vivienda propia, un logro que compartió en redes sociales. Además, la hemos visto de manera esporádica como colaboradora eventual en los debates de 'Gran Hermano'.

La nueva familia de Omar, padre de una niña

Desde su ruptura con Lucía Parreño hace siete años, Omar ha retomado su vida anónima centrándose en su familia y en sus amigos. Gracias a su cuenta de Instagram, sabemos que ha vuelto a encontrar el amor un año después de la mano de una nueva pareja, Noelia, con quien sigue profundamente enamorado. Juntos han formado una familia y en 2021 celebraron el nacimiento de su primera hija en común, Manuela.

A través de sus redes sociales podemos colarnos en la cotidianidad del ex gran hermano que centra todas sus energías en su núcleo familiar. Poco o nada queda de aquel joven que entró en la casa de Guadalix de la Sierra algo golferas e impulsivo.

Ahora Omar es todo un hombre que ha incluso ha cambiado su aspecto aspecto físico. Rapado y con un enorme tatuaje en la espalda, sigue siendo un fan incondicional de las gorras.