Lucía Parreño comparte su emoción por haberse convertido en madre por segunda vez

Ana Carrillo 25 OCT 2025 - 09:30h.

La amiga de Marta Peñate ha dado a luz a su bebé y ha compartido su felicidad en Instagram

El motivo por el que Lucía Parreño, de 'Gran Hermano 15', no puede acudir a 'Uno de GH20': "Me ha sido imposible"

Los lunes y los miércoles, en Mediaset Infinity, los fans de 'Gran Hermano' tienen galas semanales de 'Uno de GH20' con Nagore Robles y muchos exconcursantes del formato: hay algunos como Maica Benedicto, Miguel Frigenti o Anabel Pantoja que ejercen como colaboradores fijos, mientras que otros exconcursantes entran por videollamada o van de visita a la casita, como Amor Romeira o Violeta Crespo y Edi Insua.

Esta semana estaba previsto que entrase por videollamada en la gala del miércoles Lucía Parreño, mítica concursante de 'Gran Hermano 15', recordada por su triángulo amoroso con Omar Suárez y Paula González; pero no pudo llevarse a cabo y fue la madrileña la que aclaró el motivo en un vídeo que grabó para la gala.

"Me habría encantado estar personalmente con vosotros, pero me ha sido imposible porque me ha cambiado mogollón la vida: soy madre de uno no, dos bichos, uno de un año y medio y otra de un mes y poquito, que me tienen consumida la vida, pero estoy muy feliz", comentó la amiga de Marta Peñate al inicio de su vídeo, que grabó desde el salón de su casa y en el que se escuchan las voces de sus hijos de fondo.

Un mensaje con el que reveló que ya ha dado a luz a su hija, que llega un año y medio después del nacimiento de Nassir, su primogénito. En Instagram, ha compartido con sus seguidores esa emoción al ver a sus dos hijos juntos: ha subido unas fotografías en las que asegura que su felicidad es máxima gracias a sus bebés, a los que define como el motor de su vida.

A sus 34 años, Lucía Parreño ha formado su familia soñada y tiene un trabajo totalmente alejado de las redes sociales y de la televisión, que pisó por última vez en septiembre del año pasado cuando acudió al estreno de 'Gran Hermano 19' y celebró que volviera a la pequeña pantalla el formato con el que ella se hizo conocida hace una década.