Claudia Barraso 07 NOV 2025 - 23:10h.

Aitana ha querido mandar un mensaje de apoyo y agradecimiento a todos los voluntarios y afectados por la DANA en Valencia

Aitana sorprende cantando junto a Ed Sheeran la canción 'Perfect' en inglés

Aitana se ha unido a las decenas de mensajes de apoyo que muchos artistas han querido lanzar a todos los afectados por la DANA. Este año, la gala de los premios '40 Music Awards' se ha celebrado en el Roig Arena de Valencia, en solidaridad con todos los valencianos que hace un año lo perdieron todo. Como Rosalía o Dani Fernández, la catalana ha empezado dando las buenas noches a todo el público y las gracias por el premio que consideraba "inesperado".

"Justamente no me había preparado nada para este premio, pero como todos esta noche, se lo dedico a Valencia, a todos los afectados y también a todos los voluntarios que estuvieron allí, por todo lo que paso hace un año. Además en Valencia siempre me dan demasiado cariño. Esto os lo dedico a vosotros, por cómo sois y que el año que viene volveremos a estar aquí".

Antes de recibir el premio, también ha sorprendido a todo el público en una actuación conjunta con Ed Sheeran. Los dos artistas han aparecido en el escenario de la gala cantando en inglés la canción del británico 'Perfect', de la que la joven se ha sentido muy orgullosa.

Un sueño que ha podido cumplir esta noche

En declaraciones la artista había asegurado que "va a pasar algo que para mí es un sueño cumplido" aunque "quizás a mucha gente le parezca algo que no es tan fuerte, pero la gente que me conoce sabe que va a ser algo muy fuerte para mí". Tanto es así que ha afirmado que "es de los días que más nerviosa estoy en toda mi carrera y solo digo que si sale mal sepáis que es porque estoy muy emocionada".

La presentadora le preguntaba sobre la posibilidad de hacer otro de sus famosos estadios. Aitana ha negado que tenga previsto hacer otro: "No hemos empezado la gira como para hablar de eso. No vamos a añadir más fechas de momento, pero nunca se sabe".

También ha querido decir que por el momento no piensa lanzar un nuevo disco próximamente. Su último álbum, ‘Cuarto Azul’, estrenado en mayo, todavía sigue siendo un bombazo que ha llenado escenarios y que en su momento generó casi la misma expectación que su compañera Rosalía.