Claudia Barraso 07 NOV 2025 - 21:48h.

La cantante Rosalía ha sido una de las premiadas en la gala de los '40 Music Awards': su mensaje de apoyo a los damnificados por la DANA

La actuación en directo de Rosalía en la gala de los '40 Music Awards': 'Reliquia', la canción que mejor define su álbum 'LUX'

Este año, la entrega de premios de la gala de los '40 Music Awards' se ha celebrado en el Roig Arena, en Valencia. Como explicaban desde la propia página web del evento, han querido celebrar esta gran cita del mundo de la música allí en solidaridad a los afectados por la DANA.

Tony Aguilar, ha comenzado haciendo referencia a todos los damnificados por la DANA: “Nuestra intención era traer hasta Valencia la alegría”. De la misma manera, Rosalía, al recoger el premio de ‘Global Icon’ y subirse de nuevo a un escenario que momentos antes había llenado de partituras de su canción ‘Reliquia’, la cual ha cantado por primera vez en directo, también ha tenido un emotivo gesto con todas las personas que hace un año lo perdieron todo.

Este premio que reconocía el esfuerzo, la constancia y la continua innovación de la catalana lo ha compartido con todos los valencianos y valencianas que el 29 de octubre de 2024 sus vidas se pararon por completo por culpa de esa DANA: !Qué honor, gracias a vosotros, al público, que sin vosotros esto no sería posible". A recoger este galardón ha subido una Rosalía muy emocionada, no solo por el estreno de su álbum ‘LUX’ sino también por recibir este primer premio tras lanzar una obra que ya ha sido muy aplaudida por otros compañeros suyos y por muchos de sus fans.

Las palabras de Rosalía

"Qué honor. Gracias al público, sin vosotros esto no tendría sentido. Me gustaría aprovechar este momento para mandar todo mi apoyo a todos los afectados por la DANA. No estáis solos y seguimos con vosotros. Todo mi amor con vosotros”. Con estas palabras, Rosalía ha emocionado una vez más a todos los presentes y a todos los valencianos que han tenido la oportunidad de acudir a este evento. Con una ovación inmensa y muchos aplausos, la cantante bajaba del escenario por segunda vez, muy orgullosa de su trabajo y de todo el esfuerzo que ha empleado en él.