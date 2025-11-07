El empresario Rick Harrison vive otro duro revés familiar un año y medio después de la muerte de su hijo Adam

'Brangelina', la pareja de Hollywood que protagonizó un divorcio entre escándalos y peleas con sus hijos menores

Compartir







Rick Harrison, conocido por el programa de televisión estadounidense 'La casa de empeños', atraviesa un nuevo golpe personal. Su madre, Joanne Harrison, ha fallecido a los 85 años, apenas año y medio después de perder a su hijo Adam.

La noticia fue confirmada por su representante, Laura Herlovich, al medio 'TMZ', que informó que Joanne murió en un hospital de Las Vegas. La familia ha pedido respeto y desea llevar el duelo en la más estricta intimidad.

La pérdida llega tras otro durísimo episodio para el empresario. En enero de 2024, su hijo Adam Harrison falleció a causa de una sobredosis de fentanilo. En aquel momento, Rick alzó la voz para denunciar la magnitud de esta crisis: “La crisis del fentanilo debe tomarse con mayor seriedad. Parece que esta sustancia cruza las fronteras sin control y no se hace nada al respecto. Debemos hacerlo mejor”, declaró entonces.

Rick Harrison se comprometió con su pareja actual recientemente

Además de Adam, Rick es padre de Corey, fruto de su primer matrimonio con Kim Harrison, y de Jake, nacido de su segunda esposa, Tracy Harrison. A pesar de los duros reveses personales, el protagonista de 'La casa de empeños' intenta seguir adelante.

PUEDE INTERESARTE Jennifer Aniston confirma su relación sentimental con el experto en hipnosis Jim Curtis y comparte una foto con él

Hace poco fue noticia al anunciar su compromiso con su pareja Angie Polushkin, a quien pidió matrimonio con un anillo de 6,5 quilates diseñado en su propia tienda. “Es una joya tan impresionante como lo es Angie”, dijo emocionado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El programa 'La casa de empeños' -conocido internacionalmente como Pawn Stars- muestra el día a día de la tienda Gold & Silver Pawn Shop en Las Vegas, donde Rick, su hijo Corey y su amigo Chumlee negocian la compra y venta de artículos de todo tipo. Se estrenó en 2009 y se en decenas de países. En EEUU se emite en 'History Channel'.