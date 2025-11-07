Celia Molina 07 NOV 2025 - 11:56h.

La cariñosa actitud de los actores en la presentación de la última temporada de la serie ha sorprendido a todos sus fans

Millie Bobby Brown denunció a David Harbour, actor de 'Stranger Things', por acoso e intimidación: los detalles

Pocos días después de que se hiciera público que Millie Bobby Brown, la actriz que interpreta a Once en 'Stranger Things', presentó una demanda por "acoso laboral e intimidación" contra David Harbour, que da vida a su padre adoptivo dentro de la ficción, justo antes de que comenzara el rodaje de la última y esperadísima temporada, ambos han coincidido en la presentación del próximo estreno del desenlace de la serie, que estará disponible a partir del próximo 26 de noviembre.

Tras conocerse que existían "páginas y páginas" que acreditaban la supuesta presión que el intérprete de Jim Hopper ejercía sobre su joven compañera, que ahora tiene ya 21 años, lo que menos se esperaban sus fans era que se iban a presentar frente a la prensa en una actitud cariñosa y absolutamente cómplice. Ambos aparecieron agarrados del brazo en el photocall de la premiere, customizado a lo 'stranger', sonrieron y se dedicaron amables palabras como las que dijo Millie frente a los micrófonos:

"Ha sido una suerte trabajar con David"

"Nosotros tenemos una relación padre e hija y eso es algo que se va a ver mucho en esta nueva temporada. Él es mi papá, estoy muy conectada a él y tengo mucho suerte de que hayamos trabajado juntos. Ha sido muy especial para mí tenerle a mi lado durante este viaje. También a Winona, a los chicos, me alegro mucho de haber conocido a gente tan increíble en el camino", ha dicho, sin hacer ningún tipo de alusión a la demanda que ha interpuesto contra él. Igualmente, Millie hablço de lo "duro" que ha sido para ella "pensar en la vida sin sus compañeros de reparto", a los que considera su "familia" y con los que lleva rodando desde que apenas era una niña.

En una entrevista anterior a la presentación de la última temporada de la serie, hecha en Vogue, la actriz corroboró que, para ella, despedirse de 'Stranger Things' ha sido como "vivir la muerte de un ser querido". En el mismo texto, la actriz abordó también la polémica que se generó en torno a su aspecto físico durante la promoción de su película, 'Estado Eléctrico', que protagonizó junto al actor Chris Pratt. En aquel momento, la joven llevaba el pelo teñido de color rubio platino, como le había exigido el guión, y la prensa dijo de ella que "envejecía muy mal".

Ahora, de cara a una nueva premiere que ha querido disfrutar al máximo, Brown ha dejado claro que el periodismo, por mucho que a ella misma le guste, no puede "atacar a los personajes públicos desde los titulares", algo que también considera como una forma de "acoso". Después de haber llorado "hasta tres días seguidos" por lo que se dijo sobre su aspecto, Millie ha llegado a la conclusión de que quiere "vivir y divertirse" y, por ello, se presentó en la presentación del final de la serie que le dio la fama con un atrevido vestido negro de encaje y plumas, muy acorde con la propia estética de la producción, que ya termina.