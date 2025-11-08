Compartir







La muerte de Ettore Pausini, tío de Laura Pausini, víctima de un terrible atropello, ha desencadenado en una tremenda guerra familiar. Su hija Sabrina ha asegurado que la cantante es solo "familia de apellido" y ha pedido no verla en su funeral.

Esta petición de la hija del reciente fallecido deja al descubierto la mala relación existente con la artista y toda su familia paterna. De hecho, Sabrina habría afirmado a la prensa italiana que Laura nunca se habría preocupado por ellos.

'¡Vaya fama!' ha contado en directo desde Italia con Nadia Alesi, periodista de la RAI, que no ha dudado en dar todos los detalles en su conexión en directo: "Aquí hemos seguido la noticia de la muerte del tío de Laura, pero este tema de su prima no ha sido muy seguido aquí, no tenemos muchas noticias", ha comenzado.

"El funeral se está celebrando hoy en Bolonia. La ceremonia tenía que empezar a las doce y media, así que estará teniendo lugar ahora", ha contado acerca de la celebración de su despedida. "Claramente no podemos saber todavía, pero no hemos tenido ninguna señal de que Laura o sus padres tenían intención de asistir, lo sabremos más tarde", ha respondido acerca de la posible aparición de la cantante en el funeral.

Además, ha asegurado que no está prevista una declaración por parte de la artista: "En Italia no se espera ningún comunicado de Laura, porque toda la atención está puesta en San Remo".

El accidente mortal de Ettore Pausini

El pasado domingo, el tío de Laura Pausini, hacía como tenía por costumbre una ruta por los alrededores de Bolonia en bicicleta. De pronto, un coche le embistió por detrás. El conductor se dio a la fuga a toda velocidad, aunque finalmente se ha entregado.