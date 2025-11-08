Gema Fernández nos cuenta todos los detalles de su relación: cuándo y cómo empezó y en qué punto están actualmente

Juan Urdangarín está enamorado. El hijo mayor de la infanta Cristina, que reside en Londres, tiene una relación con una joven instructora de pilates. Su nombre es Sophia y hace varios meses que comenzaron su historia de amor. Es canadiense, de origen indio y un año más joven que él.

Gema Fernández, ha traído en exclusiva a '¡Vaya fama!' las imágenes que lo demuestran y que han sido publicadas en la portada de la revista 'Lecturas'. En ellas se le puede ver rodeándole con el brazo e intercambiando risas y besos mientras pasean por el lujoso barrio londinense de Chelsea.

Además, sabemos que Sophia ha estudiado en Escocia, concretamente en la Universidad de Saint Andrews, una de las más prestigiosas. La pareja habría formalizado la relación y ambos conocerían a sus suegros.

Tras ver las imágenes, Gema ha contado todos los detalles en plató: "Todos querámos saber qué hacía en Londres el mayor de los Urdangarín. Llevaba su vida muy discreta y no había quien lo cazara. Pero él tenía vida allí y además mucha más de la que todos esperábamos. La primera sorpresa fue encontrar que tenía una novia, con la que mantiene un relación desde hace mucho tiempo, yo diría que casi un año", ha comenzado.

Gema Fernández: "Él está muy integrado en esa familia"

"La pareja es muy llamativa. Él parece un avatar, porque mide 1,97. Y aunque parezca una tontería, esto hace más difícil el trabajo del fotógrafo. Con la diferencia de altura, es muy difícil captar ese momento romántico", ha continuado.

Eso sí, a pesar de las dificultados, finalmente consiguieron su objetivo: "Tuvimos suerte de que, a pesar de que son muy discretos, ese día salieron a darlo todo, acompañados de los suegros de Juan, porque él ya está muy integrado en esa familia. Llevábamos mucho tiempo siguiéndoles, ahora les hemos conseguido, pero este chico, pobre, lleva tiempo siendo vigilado. Son fotógrafos de allí y consiguen un material muy interesante de esta pareja", ha finalizado.