Según el colaborador, la tonadillera prohibió que Kiko Rivera conociese a su abuelo paterno

Las durísimas palabras de Kiko Rivera a su madre Isabel Pantoja en '¡De viernes!': "No perdono que no esté a la altura como abuela"

Kiko Rivera habló de todos en su reaparición televisiva en el programa '¡De viernes!'. El DJ se pronunció sin filtros sobre su madre, Isabel Pantoja, y aseguró que el "peor momento" de su vida fue cuando entró en prisión.

Se mojó sobre sus relaciones familiares, recordando que sus vínculos con la familia paterna han sido complicados. José Antonio Canales Rivera, primo del sevillano, ha destapado una dura conversación con la tonadillera en la que se denotó que tenía bien claro que su hijo no iba a estrechar lazos con su abuelo paterno.

Los reproches de Isabel Pantoja a los Rivera

"En mi casa yo oía que esto, conociendo al personaje, podía pasar", dice refiriéndose a Pantoja. El colaborador de Telecinco señala que desde que tiene 10 u 11 años escucha que era previsible que la tonadillera podía dinamitar los vínculos. Así que, ya maduro, Canales Rivera intentó que esta situación cambiase. Pero lo consiguió sin éxito alguno, ya que una conversación con la propia Pantoja hizi saltar todo por los aires.

"Cuando me veo suficientemente capacitado llamo personalmente a Isabel, porque quería que conociera a su abuelo y viera de donde procede", comparte como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Canales Rivera pretendía contarle a Kiko Rivera que los orígenes de su familia paterna están ligados a la "humildad" y al "trabajo", aunque no pudo hacerlo.

"Me dijo que ni muerta, que la tenían que matar", dice. Su objetivo era recoger a Kiko Rivera y llevárselo "al campo". Esto ocurrió cuando el hijo de la tonadillera tenía unos 10 aós. "Que pase un día y conozca al abuelo", le pidió a Pantoja. Pero pronto vinieron los ataques por parte de la intérprete de 'Marinero de luces'. "Empezaron los reproches a mi familia, uno tras otro", concluye en 'El tiempo justo'.