Tras un par de años alejado de la televisión, Kiko Rivera reaparece en ‘¡De viernes!’ dispuesto a romper su silencio y hablar, sin filtros, sobre algunos de los episodios más polémicos y delicados de su vida familiar. En esta entrevista exclusiva, el hijo de Isabel Pantoja nos abre las puertas de su nueva vida y se sincera como nunca sobre su inexistente relación con su hermana Isa Pi y su divorcio de Irene Rosales. Además, Kiko no se deja nada en el tintero y carga duramente contra su madre.

Hace apenas tres meses, Kiko Rivera lanzaba un comunicado en sus redes sociales donde anunciaba su separación de Irene Rosales. Desde entonces muchos han sido lo rumores sobre si una tercera persona podría haber sido el detonante de la ruptura. Ahora, el propio Kiko Rivera se pronuncia al respecto y reconoce haberle sido infiel a su exmujer, quien ya tiene un nuevo amor, Guillermo. Sobre esto también ha hablado el hijo de la tonadillera y, asimismo, confiesa si una nueva persona ocupa su corazón.

Sin filtros, Kiko Rivera se sincera sobre cómo era realmente su relación con Irene Rosales y las diferencias que hicieron que terminarán separándose: "Mi pensamiento es que se ha saltado etapas... miles de cosas que creo que yo arrebaté. Fue todo tan rápido que casi no tuvimos tiempo de disfrutar de la pareja. Una parte de mi se siente culpable porque yo sí he experimentado esas etapas", explicaba el entrevistado.

Del mimo modo, el entrevistado hablaba sobre el papel de Irene en su adicción a las drogas, asegurando que sentía que ella tenía "la llave de la puerta que habría su infierno": "Pensaba que estando con ella estaba a salvo. Cuando me di cuenta de que no era así mi cabeza se vuelve loca". También, Kiko Rivera admite a Santi Acosta haberle sido infiel a Irene Rosales en más de una ocasión:

"No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. A veces se enteraba y otras veces se lo contaba... Se me ha perdonado, está en todo su derecho en romper en ese momento, quizás hubiese sido lo correcto. Si se va apagando el matrimonio y no das el paso suceden cosas que no deben de suceder. Es algo que jamás me perdonaré", sentenciaba Kiko Rivera.

Kiko, sobre el desgaste de su relación con Irene: "Si no siento deseo, ¿qué hago aquí?"

El famoso explicaba al presentador el fin de su relación con Irene Rosales: "He visto como mi matrimonio se ha ido apagando parecíamos compañeros de piso. Pero al final cuando uno lleva tantos años se convierte en una costumbre, piensas en las pequeñas y no te atreves a tomar una decisión". Asimismo, recordaba el último verano que pasaron juntos: "Intento que no se note, pero me doy cuenta de que no siento nada como mujer. Siento afecto, cariño, pero ese deseo ya no estaba".