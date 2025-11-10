Miguel Salazar Madrid, 10 NOV 2025 - 16:38h.

La periodista Leticia Requejo ha podido conversar durante doce minutos con el torero: Rivera niega que diera positivo en ningún control de alcoholemia

Cayetano Rivera Ordóñez sufre un accidente de tráfico: su coche se estrelló contra varias palmeras en una rotonda de Sevilla

A primera hora de este lunes los medios se hacían eco del aparatoso accidente que ha sufrido el torero Cayetano Rivera en una rotonda ubicada entre los términos municipales de Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Sevilla. Tras muchas informaciones, el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez ha concedido sus primeras declaraciones sobre el suceso, que no ha dejado ningún herido.

"El golpe no fue importante"

La periodista del programa de Telecinco Leticia Requejo ha conversado durante 12 minutos con Cayetano Rivera sobre el accidente. Se especulaba si el torero había dado positivo en un test de alcoholemia y si se dio a la fuga tras el choque -varios testigos lo vieron marcharse en dirección a su casa, que estaba próxima al lugar de los hechos-. Él lo niega rotundamente.

"El golpe no fue importante, ¿Quién ha dicho que yo dí positivo? No es cierto nada de lo que se dice. No hay control, por lo cual no hay positivo", aclara.

Además, Rivera se muestra como "responsable" de sus actuaciones pero no así de lo que se dice. "Todos somos responsables de lo que hacemos, eso es evidente, pero de lo que hacemos, no de lo que cuentan", puntualiza.

Cayetano Rivera detalla cómo se produjo el accidente

El torero asegura que "no hay heridos" ni tampoco "daños a otros coches ni nadie más involucrado". "No entiendo que se saque todo de contexto", agrega. Tras su altercado en una hamburguesería de Madrid en junio, el diestro explica cómo se ha poducido este nuevo suceso que está en boca de todos.

"No fui al hospital. Me monté en una rotonda y punto. Vivo a escasos metros de donde fue el golpe, estoy con mi hijo. Mi hijo estaba en el club, le acerco a casa después del golpe y luego atiendo a la policía, lo normal, todo normal", relata.

En cualquier caso, Cayetano Rivera confiesa que podremos conocer con todo detalle lo que ha sucedido. "Se podrá saber toda la verdad, porque habrá juicio y estas cosas no se mantienen en secreto", cuenta. "Yo estoy bien, intentando vivir mi vida y estoy ya un poco harto. Es todo absurdo y ya tendré que tomar medidas legales por los que optan por contar la historia sin saber los hechos", concluye por llamada telefónica.