Miguel Salazar Madrid, 10 NOV 2025 - 17:36h.

'El tiempo justo' ha tenido acceso a la primera fotografía que muestra que el torero estuvo en el lugar del suceso

Cayetano Rivera concede sus primeras palabras a 'El tiempo justo' tras su aparatoso accidente: "No hay control, por lo cual no hay positivo"

Una imagen vale más que mil palabras. Tras muchas informaciones que apuntaban a que Cayetano Rivera se había dado a la fuga después del accidente que ha sufrido sobre las 20:00 horas de este domingo en una rotonda de Alcalá de Guadaira, 'El tiempo justo' ha tenido acceso a una fotografía que prueba que el torero estuvo 'in situ' en el lugar de los hechos.

En el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, podemos ver el preciso momento en que el hijo de Paquirrir y Carmina Ordóñez se mantiene próximo al auto, que queda totalmente destrozado por la parte delantera tras impactar con la rotonda. Joaquín Prat, presentador del programa de Telecinco, confirma que, al menos durante los minutos posteiores al accidente, Rivera permanece en el sitio donde ocurre el accidente.

"Desorientado" y "aturdido": la reacción del torero tras el accidente

"El coche, como ya han visto, está reventado por la parte delantera y los airbags saltan fruto del impacto", describe el periodista. A la derecha de la imagen aparecen más personas al lado del torero, aunque estas no han sido mostradas para "preservar" su "identidad". "Son testigoa del accidente, están charlando con él", relata Prat.

Pero lo más llamativo de esta imagen es la cara de asombro del mismo Cayetano Rivera. Este se muestra sujetando una chaqueta al lado del vehículo. "Parece aturdido, no sería nada fuera de lo normal", analiza el periodista.

La fuerza del impacto -cabe aclarar que no hay heridos en este suceso- hace que el diestro se encuentre "desorientado" por un episodio del que él mismo ya se ha pronunciado. Cayetano Rivera niega que se haya tenido que someter a ninguna prueba de alcoholemia y que, por lo tanto, es totalmente "falso" que haya dado positivo.

Su primo Canales Rivera comparte que sí que es cierto que el torero se marchó a su vivienda tras el accidente, aunque permaneció unos minutos en el lugar. 'No te puedo decir si estuve 15 o estuve 10 minutos. Llamé a amigos para quese hicieran cargo pero viviendo a 100 metros me fui a casa', le ha trasladado.