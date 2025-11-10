Celia Molina Sevilla, 10 NOV 2025 - 12:44h.

El famosos torero tuvo un aparatoso accidente de tráfico la pasada noche del domingo al salir del Real Club Sevilla de Golf

Cayetano Rivera Ordóñez sufre un accidente de tráfico: su coche se estrelló contra una palmera y dio positivo en alcoholemia

Compartir







Los bomberos de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, han publicado en su cuenta oficial de X las fotografías del serio accidente que sufrió Cayetano Rivera Ordóñez la pasada noche del domingo 9 de noviembre. Según ha informado la policía a los medios locales, el torero se estrelló frontalmente contra las palmeras de una rotonda, poco después de salir del Real Club Sevilla de Golf, en torno a las 21:00 horas.

El impacto no solo destruyó por completo el vehículo, que ha sido declarado siniestro total, sino que también provocó la caída de varias palmeras y numerosos cristales esparcidos por el asfalto, como puede apreciarse en las imágenes tomadas por los efectivos de rescate.

PUEDE INTERESARTE Cayetano Rivera, detenido en Madrid tras agredir presuntamente a unos policías

Ahora, en la mañana siguiente, Europa Press ha publicado un vídeo de cómo ha quedado la zona. En la grabación, pueden verse los restos de la furgoneta sobre la rotonda y varias palmeras derribadas por la fuerza del impacto. En la carretera, se aprecia el rastro que dejó el vehículo tras el choque, así como numerosos cristales, subrayando la magnitud del peligroso siniestro .

La furgoneta de Cayetano, siniestro total

Los bomberos allí trasladados confirmaron también que, afortunadamente, el accidente no causó heridos, ni de dentro ni de fuera del vehículo. Los medios de locales de Sevilla aseguran que Cayetano fue sometido a una prueba de alcoholemia, si bien, el programa 'Vamos a ver' ha aclarado que el diestro "se fugó de la zona del siniestro" y que los agentes, al identificar al dueño del coche (tras ser alertados del golpe por los vecinos), se dirigieron a la vivienda del mismo, donde le hicieron la pertinente prueba, que dio positivo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El torero, que acaba de anunciar que esta temporada será la última de su carrera, atraviesa una etapa especialmente mediática tras ser protagonista de varios incidentes recientes. El pasado 30 de junio, fue detenido en Madrid tras un altercado en un restaurante de comida rápida. Rivera mostró una actitud alterada y terminó arrestado por presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, tal y como recuerda EP. Parece que, en esta ocasión, Cayetano también habría mostrado reticencia a la hora de hacerse la prueba de alcoholemia.

Tras su anterior detención, el hijo de Carmina Ordóñez aseguró que "nunca había protagonizado una agresión" a un agente de policía, por la que se sintió injuriado. Desde anoche, de momento, ni él ni su entorno se han pronunciado sobre el siniestro documentado. Lo que sí se sabe es que Cayetano se encuentra en buen estado de salud, gracias a la efectividad de los air bag que saltaron con el golpe.