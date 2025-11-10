Pedro Jiménez 10 NOV 2025 - 12:10h.

El torero se ha personado esta misma mañana en dependencias policiales y en estos momentos está tomando declaración

Ana Rosa Quintana, sobre Pedro Sánchez, tras sus palabras asegurando que el fiscal general es inocente: "Es a la verdad lo que Maquiavelo a la moral"

Compartir







Cayetano Rivera Ordóñez ha sufrido un aparatoso accidente de tráfico que ha acabado con su coche estrellado contra una palmera y dando positivo en alcoholemia. Durante 'El programa de Ana Rosa' hemos podido saber nuevos detalles de un accidente que ha paralizado por completo la mañana del lunes, ocupando parte de la actualidad mediática y con gran incertidumbre por lo poco que se sabe hasta el momento del accidente que ha protagonizado el torero.

Y es que Cayetano Rivera ha perdido el control de la furgoneta que conducía y ha impactado contra una palmera a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Además, según las últimas informaciones, habría dado positivo en el test de alcoholemia. Javier Chicote, periodista del 'ABC', ha señalado que "debía ir bastante rápido, puesto que la palmera la arrancó de cuajo".

"Se fugó del lugar del accidente"

Más adelante hemos podido saber más detalles del accidente, gracias a la redacción de 'El programa de Ana Rosa': sobre las 11:50 horas de la pasada madrugada, la Policía Local acudió a la rotonda donde el torero estrelló su coche contra la palmera después de un aviso de uno de los vecinos, que vio todo lo ocurrido. Pero dentro de la furgoneta no estaba el conductor: "Se fugó del lugar del accidente".

Posteriormente, los agentes identificaron que el propietario del vehículo era de Cayetano Rivera. Es entonces ahí cuando los agentes acudieron a su casa, en donde encontraron a Cayetano Rivera ya pasada la madrugada, pidiéndole que se hiciera el test de alcoholemia y negándose este, presentando un "claro síntoma de embriaguez".

A partir de ese momento, la Policía Local de Alcalá de Guadaíra procede a denunciarle por un presunto delito de desobedencia. En estos momentos, Cayetano Rivera está tomando declaración frente a los agentes que se presentaron en su casa. Ha sido el propio torero quien ha acudido por su propio pie a las dependencias policiales para aclarar toda la situación. Una nueva situación que rodea al torero español.