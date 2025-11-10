Celia Molina Sevilla, 10 NOV 2025 - 10:48h.

La policía ha informado del choque del vehículo que conducía Cayetano Rivera contra una palmera de una rotonda en Sevilla

Al bajarse de su coche, el torero, que se encuentra en buen estado de salud, dio positivo en la prueba de alcoholemia

Compartir







Cayetano Rivera Ordóñez, hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez, tuvo un accidente de tráfico la noche del pasado domingo 9 de noviembre, según ha confirmado la policía a los medios locales de Sevilla. El siniestro tuvo lugar entre las 20:30 y las 21:00 horas, a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra.

Por lo que se puede apreciar en las imágenes del siniestro, Cayetano habría perdido el control de su vehículo - una furgoneta de color negro - que se estampó directamente contra una palmera, dentro de una rotonda. El impacto causó el total deterioro de la parte delantera del coche e hizo que la palmera se partiera y acabara en el suelo. El bordillo de la rotonda de Condequinto, así como el resto del arbolado, también sufrió grandes daños.

El frontal de la furgoneta de Cayetano, destrozado

La policía ha confirmado también que el torero dio positivo en la prueba de alcoholemia que se le realizó tras darse el golpe. A pesar de la gravedad del accidente (y gracias a la efectividad de su 'air bag') el diestro se encuentra en buen estado de salud, tal y como trasladan los medios mismos sevillanos. El descontrol del vehículo tampoco causó ningún herido, ni de otros conductores ni de los viandantes que pudiera haber alrededor un domingo a esas horas de la noche.

Los bomberos de Alcalá de Guadaíra han publicado las fotografías del accidente, donde se ve claramente la magnitud del golpe que se dio Cayetano Rivera con su furgoneta. "Esta noche hemos intervenido liberando un vehículo que había quedado atrapado en la rotonda junto a la entrada de la urbanización Sevilla Golf tras haber impactado contra las palmeras de la misma", han escrito los efectivos de rescate en su cuenta oficial de X. En las imágenes, se ve todo el frontal de la furgoneta negra del torero destrozado, así como lo mucho que se adentró en la rotonda mencionada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este siniestro tiene lugar poco después del convulso verano que ha pasado el torero, tras ser detenido por la policía por un altercado en un restaurante de comida rápida. Según trascendió, todo comenzó por una disputa con los empleados que acabó derivando en la intervención policial. Los agentes acusaron a Rivera de resistencia y desobediencia, y el torero pasó unas horas en comisaría. Más tarde, él mismo aseguró que nunca había "protagonizado ninguna agresión a ningún agente", quedando esta fea mancha en su expediente cívico. Ahora, se le añade la conducta temeraria que ha mostrado al volante y que, afortunadamente, no ha causado heridos.