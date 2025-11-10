La socialité ha hablado sobre sus nuevos retos junto a Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

El estremecedor relato de Fabiola Martínez sobre el día a día con su hijo Kike: "¿Qué pasará cuando yo no esté?"

Con ganas de nuevos retos y mucha energía en su día a día, Fabiola Martínez se ha sentado en 'El tiempo justo' para dar detalles de cómo es su vida con su hijo Kike, que sufre una parálisis cerebral y crisis de epilepsia.

"Ayer hablaba con Patricia [la directora del programa] y le dije: 'te dejo, que le acababa de dar una crisis'", relata la expareja de Bertín Osborne. Tal y como explica en su entrevista con Joaquín Prat, esta es la realidad y "normalidad" de "muchas familias" que tienen "la epilepsia en casa". "Es terrible, es como la espada de Damocles", admite.

Fabiola, sobre su hijo: "A veces no sale tan rápido de la crisis"

Martínez explica que son habituales las llamadas del colegio avisándole de que su hijo ha sufrido una crisis. El hermano de Kike, Carlos, sabe cómo actuar ante las situaciones con las que convive en su casa, según comparte su madre. "Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, incluso Carlos. Pero es verdad que a veces no sale tan rápido de la crisis y a veces me llama para ver cuál es el ultimo paso", confiesa.

El próximo mes de enero Kike cumplirá 19 años. Ahora, Fabiola Martínez pretende concienciar a otros de la epilepsia con la fundación que lleva el nombre de su hijo. "Con las familias nos damos cuenta de la necesidad que hay de sentirse acompañado de saber qué hacer a dónde acudir, cómo gestionar las cosas...", comparte.

También incide en la cuestión de las ayudas. "Hay comunidades que tienen prestaciones y muchas no se pueden acoger a ellas por desconocimiento, y si lo conocen no saben por dónde pueden empezar y a veces algunas personas no te lo ponen fácil", cuenta.