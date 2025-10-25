Las palabras de Terelu Campos, colaboradora de 'De Viernes', sobre Bertín Osborne: "Le tengo un cariño especial"

Eugenia Osborne habla sobre el papel de Bertín como padre del hijo de Gabriela Guillen: “Nunca me hijo que se iba a desentender”

'De Viernes' recibía en plató a Eugenia Osborne, la hija más mediática de Bertín Osborne. En esta entrevista, que es la más personal que la creadora de contenido ha dado nunca ha abordado, sin filtros, algunos de los episodios más duros de su vida y las polémicas que rodean a su padre. Además, Terelu ha contado por primera vez toda la verdad sobre su relación con Bertín. ¿Estuvieron juntos sentimentalmente en el pasado?

Muchas han sido las mujeres que han pasado por la vida de Bertín Osborne, la última de ellas Gabriela Guillén, con la que comparte un hijo. La noticia del embarazo de la modelo pilló por sorpresa tanto a Bertín como a toda su familia, pues el cantante a sus casi 70 años al salir a la luz la noticia afirmó "que no iba a ejercer como padre" Sobre esto ha hablado Eugenia, explicando cómo descubrió ella la noticia y qué papel tiene actualmente Bertín en la vida de su hijo más pequeño.

Terelu cuenta toda la verdad sobre su relación con Bertín

Tras recordar algunas de las mujeres con las que Bertín Osborne ha estado relacionado sentimentalmente, la presentadora, Bea Archidona, se dirigía "por alusiones" a Terelu Campos, puesto que con anterioridad se ha comentado que entre la colaboradora y el cantante habría habido mucho más que una amistad. Por primera vez, en el plató de 'De Viernes', la hija de María Teresa Campos daba respuesta a esta gran incógnita.

"Voy a contar toda la verdad', comenzaba diciendo, "Claro que he estado en la finca y he dormido en la finca. Le tengo un cariño especial porque creo que es un buen tío pero... yo salía con un amigo de Bertín", unas palabras que provocaban las risas en el plató. Finalmente, Terelu sentenciaba: "Jamás en la vida. Ni yo he sentido nada ni el por mí. Nunca."