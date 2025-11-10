Así es la vida actual de Mariona Ferré y Adrián Aguado, de 'La isla de las tentaciones'

Berto González 10 NOV 2025 - 18:30h.

Mariona Ferré y Adrián Aguado, de La isla de las tentaciones 7, disfrutan de una nueva vida en común en su casa de Salou, centrados en sus carreras profesionales, en sus viajes y en el deporte

Mariona Ferré y Adrián Aguado se dieron a conocer en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', donde su relación estuvo marcada por la tensión, las tentaciones y una hoguera final inesperada. A pesar de las dificultades que atravesaron en el programa, incluidas las infidelidades mutuas, la pareja ha conseguido superar sus diferencias y, en septiembre de 2024, dio un importante paso adelante: compraron una vivienda juntos en Salou. En esta nueva etapa de sus vidas, compaginan sus vidas profesionales con su pasión por el deporte y los viajes, y no dudan en compartir con sus seguidores sus escapadas y momentos más románticos.

Mariona Ferré: de República Dominicana a consolidarse como creadora de contenido

La joven catalana de 24 años destacó en su edición de 'La isla de las tentaciones' sin haberlo planeado. Su participación en el reality la convirtió en un rostro conocido, pero su trayectoria profesional venía marcada por una fuerte pasión creativa. Graduada en Comunicación Audiovisual, siempre tuvo claro que quería dedicarse a algo relacionado con el cine o la publicidad. Desde pequeña, la cámara ha sido su compañera inseparable y ha estado tanto delante como detrás de ella.

Sus inquietudes artísticas se remontan a los cuatro años, cuando comenzó en el mundo de la danza, practicando ballet, claqué y baile contemporáneo. A los 13 años, se adentró en el modelaje, una faceta que le sigue apasionando y a la que no descarta volver. También incursionó en la creación de contenido digital, publicando vídeos en plataformas antes de centrarse en TikTok e Instagram, donde actualmente desarrolla su actividad profesional.

Hoy, Mariona se ha consolidado como influencer y creadora de contenido ante sus más de 100 mil seguidores, con publicaciones centradas en maquillaje, moda, fitness, viajes y estilo de vida. Aunque no se dedica de momento a la industria audiovisual para la que se formó, mantiene su perfil público a través de las redes y sigue abierta a nuevas oportunidades profesionales.

Adrián Aguado: entre las finanzas y su propio negocio de té matcha

Adrián Aguado vivió en el programa momentos de gran tensión junto a Mariona Ferré. Tras su paso por televisión, el joven se ha enfocado en su carrera en el ámbito empresarial. Trabaja en una compañía dedicada al sector de la administración y las finanzas, un área que combina con su faceta emprendedora como empresario.

Su proyecto personal más destacado es Matcha Point, un negocio especializado en té matcha ubicado en Barcelona. Abrir las puertas de este negocio refleja su interés por un estilo de vida saludable y su apuesta por un producto tendencia. Alejado de la televisión desde hace meses, Adrián Aguado mantiene su actividad en redes sociales, aunque en un plano más personal que profesional, compartiendo principalmente su día a día y sus entrenamientos.

Una relación fortalecida y una nueva vida en común

El vínculo entre Mariona y Adrián ha pasado por altibajos desde que se conocieron en un taller de teatro. Durante su participación en 'La isla de las tentaciones' donde ambos fueron infieles, los llevó a salir separados de la hoguera final. Sin embargo, tras un tiempo trabajando juntos en Holanda y después de retomar su relación, decidieron apostar de nuevo el uno por el otro.

En septiembre de 2024, sellaron este compromiso con la compra de una vivienda en Salou, un piso completamente reformado que están amueblando desde cero. La pareja ha compartido con sus seguidores imágenes del nuevo hogar y se muestra ilusionada con esta etapa, a la que califican como "un bonito cambio".

Lejos de las tentaciones del pasado, Mariona y Adrián viven un momento de estabilidad y disfrutan con plenitud de su convivencia juntos. Sus redes sociales se han convertido en un escaparate de su vida en pareja: entrenamientos juntos, escapadas románticas y mensajes públicos de cariño que reflejan la complicidad que han tienen el uno con el otro. Para la pareja, el camino no ha sido fácil, pero hoy en día disfrutan más que nunca de su nueva vida en común.