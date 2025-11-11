Alberto Rosa 11 NOV 2025 - 16:58h.

La actriz y modelo ha confesado en un vídeo difundido en redes sociales que tiene el tabique de la nariz perforado

Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, se ha sincerado sobre las consecuencias físicas que le ha dejado el consumo de drogas. Lo ha hecho a través de las redes sociales, en un vídeo en el que ha contado que tiene el tabique de la nariz perforado. Incluso ha iluminado el tabique con una linterna para mostrar el agujero.

“Cuando respiro por la nariz, tengo un silbido muy fuerte”, compartió la actriz y modelo. “Y eso se debe a que tengo lo que se llama un tabique perforado”, explicó. “Eso es de lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos”, añadió.

La actriz se puso seria en un momento dado del vídeo y dijo que “no recomendaba” consumir drogas, añadiendo que “le había arruinado la vida”. Volviendo a su nariz, Jackson dijo que no quería someterse a una cirugía plástica para arreglarla, ya que llevaba seis años sobria y “hay que tomar pastillas cuando te sometes a una cirugía tan complicada”.

Cinco años de sobriedad

Paris contó que llevaba viviendo con ese problema desde los 20 años y que era una verdadera molestia cuando estaba en el estudio. No es la primera vez que la modela habla abiertamente de sus adicciones. En enero de este año contó que llevaba cinco años sobria con una rotunda afirmación.

“Hola, soy PK (Paris Katherine) y soy alcohólica y adicta a la heroína. Hoy cumplo cinco años sin consumir drogas ni alcohol. Decir que estoy agradecida sería quedarse corto. La gratitud apenas lo describe. Gracias a estar sobria, puedo sonreír hoy”.

La confesión de ahora se produce apenas un mes después de que hablara sobre su camino hacia la sobriedad en el 35º almuerzo anual de los premios Friendly House en Los Ángeles el pasado 11 de octubre.