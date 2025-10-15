Los hijos del rey del pop continúan inmersos en la batalla legal con los albaceas del testamento, que administran los bienes de Michael Jackson desde su muerte en 2009

La vida de los hijos de Michael Jackson 15 años después: sin herencia y en guerra con su abuela

El incalculable patrimonio de Michael Jackson sigue copando titulares más de 15 años después de su trágica muerte. Este mes de octubre, varios documentos judiciales han puesto cifra a la millonaria fortuna que Paris Jackson, su hija de 27 años, ya ha recibido del legado de su padre. Una noticia que llega en medio de la tensa batalla legal entre la joven y sus hermanos con los albaceas del testamento, quienes han administrado los bienes del llamado 'rey del pop' desde su fallecimiento en 2009.

Según los informes presentados ante el tribunal de Los Ángeles, y tal y como ha recogido 'Us Weekly', la modelo ha percibido 65 millones de dólares del cantante, un dinero que no corresponde a la herencia directa, sino a una combinación de beneficios, pagos y asignaciones realizadas a lo largo de los años por el patrimonio de Jackson.

Los albaceas, John Branca y John McClain, aseguran que el dinero entregado a Paris proviene de rendimientos generados por las múltiples inversiones y derechos de imagen y música que componen el extenso legado del artista. Sin embargo, Paris ha cuestionado públicamente parte de esa gestión, señalando que algunos de los pagos efectuados por los administradores presentan irregularidades.

Esta revelación llega de una moción presentada por Branca y McClain en respuesta a las acusaciones de Paris sobre unos bonos y "pagos de primas" que habrían llevado a cabo los albaceas tras gestionar el dinero de su progenitor.

"Pocas personas se han beneficiado más del criterio empresarial de los albaceas que la propia demandante, quien ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares del patrimonio en beneficios. Nunca habría recibido esa cantidad si los albaceas hubieran seguido el procedimiento habitual para un patrimonio como este en julio de 2009", alegan.

La batalla legal

La hija del intérprete de 'Thriller' ha presentado objeciones formales ante el tribunal en las que denuncia que ciertos desembolsos, especialmente honorarios de abogados, fueron realizados sin la documentación ni la aprobación judicial adecuada. Uno de los puntos más polémicos es un presunto pago de 625.000 dólares efectuado en 2018 como "bono" a un bufete de abogados que ya recibía honorarios regulares.

En su reclamación, Paris sostiene que esos pagos se justificaron como "tiempo no registrado" o "trabajo adicional", pero no existen pruebas suficientes que acrediten esas horas. En palabras de su equipo legal, "el patrimonio no puede ser tratado como un fondo privado para recompensar a consultores o abogados sin control judicial".

El patrimonio de Michael Jackson

El conflicto se produce en el marco de un proceso de sucesión que ha sido polémico desde el principio. Cuando Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, su patrimonio estaba sumido, según trascendió, en deudas superiores a los 500 millones de dólares. Los albaceas designados en su testamento asumieron el control total de sus finanzas y activos, incluyendo su participación en el catálogo de Sony y la gestión de su imagen y derechos musicales.

Bajo su administración, el patrimonio se transformó en un imperio de más de 2.000 millones de dólares en valor estimado, gracias a acuerdos millonarios de licencias, documentales, reediciones y venta de derechos musicales.

Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos

Pese al éxito financiero, uno de los principales problemas ha sido la prolongada disputa con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), que considera que el valor de los activos de Jackson al momento de su muerte fue subestimado. Esa diferencia de valoración podría implicar hasta 700 millones de dólares en impuestos y sanciones, una cifra que los albaceas aún negocian con la agencia.

Por esa razón, han decidido no hacer "distribuciones seguras" -es decir, entregas completas del fideicomiso- a los herederos hasta que la disputa fiscal se resuelva definitivamente.

La situación actual de sus hijos

El testamento de Michael Jackson establecía que su herencia sería distribuida a través de un fideicomiso familiar cuyos beneficiarios principales serían sus tres hijos, Prince -el mayor-, Paris y Bigi -antes conocido como Blanket-, además de su madre, Katherine Jackson.

Sin embargo, los fondos que reciben actualmente no provienen directamente del 'trust', sino de asignaciones periódicas aprobadas por el tribunal conocidas como 'allowances' o asignaciones familiares. Dichas sumas cubren sus gastos personales y proyectos, pero no representan el monto total de la herencia que les corresponde.

Prince se graduó en Administración de Empresas por la Universidad Loyola Marymount en 2019 y ha trabajado en la producción de videos musicales. Incluso cofundó la organización benéfica Heal Los Angeles, inspirada en la misión humanitaria de su padre.

Bigi, por su parte, tiene 23 años, es el menor y ha mantenido un perfil más bajo en comparación con sus hermanos, siendo el más desconocido de los tres.

El enfrentamiento de Paris con los albaceas se ha convertido así en el tema protagonista de la familia Jackson. La artista, que se dedica al modelaje, la actuación y la música, ha reclamado en varias ocasiones el derecho a mayor transparencia sobre el destino del dinero y los acuerdos financieros que se realizan en nombre del patrimonio de su padre.

Por ahora, el tribunal debe resolver si los pagos cuestionados por Paris Jackson fueron apropiados y si los albaceas deberán rendir cuentas más detalladas sobre sus gestiones. Mientras tanto, el IRS todavía mantiene bloqueada la distribución definitiva de la herencia.