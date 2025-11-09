El actor Adrián Rodríguez ha utilizado sus redes sociales para compartir con sus seguidores su recaída en su proceso de adicción a las drogas

"No hay tiempo, no hay un hasta pronto.. Solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte", expresa en un comunicado

El actor Adrián Rodríguez, conocido por sus papeles en series de éxito como 'Los Serrano' o 'El chiringuito de Pepe', ha sorprendido y ha preocupado a todos sus seguidores con el último comunicado emitido en sus redes sociales.

Inmerso en pleno proceso de desintoxicación de drogas, el intérprete se ha visto obligado a publicar un mensaje en sus redes sociales en el que ha comunicado a todos sus seguidores el paso que se ha visto obligado a dar tras sufrir una recaída en su proceso de sanación.

El comunicado íntegro de Adrián Rodríguez

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Adrián Rodríguez se abría con sus seguidores y les comunicaba que, tras meses creyendo que estaba superando sus adicciones, había sufrido una recaída que le obligaba a alejarse de las plataformas sociales.

Además, en el mensaje emitido en las redes sociales, el actor que dio vida a DVD en 'Los Serrano' ha querido pedir disculpas a todos aquellos a los que haya podido causar deudas o algún problema debido a las situaciones complicadas que haya protagonizado en los últimos días.

"Comunicado oficial: después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo.. Tengo que reconocer que todo a sido parte de mi enfermedad. Y la poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento. Está vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto.. Solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte", expresa el actor en su comunicado.

Por último, el actor pedía perdón y disculpas a todos aquellos a los que les haya podido ocasionar cualquier problema debido a la recaída que ha sufrido en este proceso de superación de drogas: "Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo pedir disculpas a toda la gente que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente estaré completamente incomunicado. Gracias y un beso muy fuerte. Adri".

La trayectoria de Adrián Rodríguez

Este famoso intérprete comenzó su carrera en series tan exitosas como 'Los Serrano', a la que se incorporó en la cuarta temporada.

Después, participó en producciones de la misma repercusión como 'Física o Química' o 'El chiringuito de Pepe', mientras, poco a poco, se metía en una espiral de adicciones que le llevó a la ruina.

De tenerlo todo, pasó a verse obligado a vender todas sus pertenencias y a abrirse un canal de contenido erótico para poder sobrevivir, momento en el que se dio cuenta de que tenía un problema y necesitaba ayuda.

Ahora, después de pasar varios años en tratamiento ha reaparecido en las redes sociales donde ha vuelto a comunicar a sus seguidores que tenía que alejarse de las redes sociales para volverse a centrar en su salud y en su recuperación.

Su proceso de superación

En multitud de ocasiones, Adrián Rodríguez ha querido explicar y confesar cómo convive con sus adicciones a las sustancias. A través de entrevistas en revistas, apariciones en los programas de televisión o en sus redes sociales, el actor ha querido ser una de las caras visibles del proceso de rehabilitación y de desintoxicación de sustancias.

"Como ya sabéis tengo una enfermedad llamada adicción pero, por suerte, he encontrado el camino de la recuperación poco a poco y cada día abrazando mis ganas de vivir. Me he mudado a Chiclana de la Frontera donde sigo con mis terapias y donde tengo un nuevo trabajo. Tengo un equipazo de profesionales a mi lado y la verdad es que se vive muy bien y tranquilo. Contento de poder seguir adelante y de que me veáis subiendo contenido sobre mi proceso y sobre todo lo que he aprendido en los últimos años. Si me estás viendo y crees que puedes tener un problema con alguna sustancia o tienes algún familiar que lo tenga, puedes ponerte en contacto conmigo", explicaba él mismo en una publicación subida a sus redes sociales en el mes de agosto de 2025.

Pues bien, tres meses después de esta valiente decisión Adrián Rodríguez habría sufrido una recaída que ha sabido detectar y que le ha llevado a volver a alejarse durante un tiempo de los perfiles sociales.