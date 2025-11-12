Ana Carrillo 12 NOV 2025 - 08:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido varias fotos junto a su novia y su hijo Mateo

Han pasado tres años desde que Naomi Asensi y Adrián Blanch participaron en 'La isla de las tentaciones' y la vida de los valencianos ha cambiado radicalmente: ella concursó después en 'GH VIP' y ganó el formato, ganó miles de seguidores en Instagram y ahora vive en Madrid, soltera y centrada en su trabajo como creadora de contenido, mientras que él sigue residiendo en Valencia, trabaja como empresario y relaciones públicas de varias discotecas y ha dado la bienvenida a su primer hijo.

Fue un año después de su paso por el programa presentado por Sandra Barneda cuando los valencianos rompieron su noviazgo y, poco después, él comenzó una relación con una enfermera anónima llamada Laura, que según la amiga de Carmen Alcayde era "fan" de ambos y lo sabe porque ella se lo dijo a muchas personas cuando empezaron a aparecer en televisión.

En marzo de este año, dos años después de iniciar su relación con Laura, Adrián Blanch anunció que iban a ser padres de un niño al que llamarían Mateo. Y fue en agosto cuando le dieron la bienvenida al pequeño, que es el primer hijo de ambos y "el mayor regalo" que les ha dado la vida, en sus propias palabras.

Ahora que su bebé ya ha cumplido tres meses, el amigo de Alejandro Pérez Moro y David Vaquero ha querido compartir varias fotos junto a su novia y su hijo en Instagram. "Parece que fue ayer y han pasado casi tres meses", ha comentado en su publicación, en la que se ve que han disfrutado de un día en Denia y en la que le tapan la carita a su hijo con el emoji de un corazón para preservar su privacidad.

"Hermosa familia", "Me encantan los finales felices", "Qué suerte tiene Mateo", "Qué familia más bonita", "Precioso Mateo", "Qué bien se te ve, Adri", son algunos de los cariñosos comentarios que se pueden leer en el post, que supera los 3.000 'me gustas'.