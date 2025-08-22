Recordamos cómo fue la hoguera de confrontación entre Naomi y Adrián donde fueron protagonistas las lágrimas y reproches

Adrián y su huida viral a la playa tras ver la infidelidad de Naomi Asensi: "Se ha metido en el agua, ¿no?"

Adrián no podía contener las lágrimas al ver aparecer a Naomi en la hoguera final, quien se negaba en rotundo a mirar a la cara al que hasta ese momento era su pareja. Desde un primer momento los reproches volaban como cuchillos y la tensión se palpaba en el ambiente. "Me pones los cuernos en la calle y automáticamente estoy soltera. ¿Qué quieres, ponerme los cuernos y que me quede llorando?".

La tensión iba en aumento hasta que Adrián decidía abandonar la hoguera, un acto que llegaba a agradecer Naomi. Sin embargo, la pareja del valenciano tomaba la decisión de tranquilizarse y dejarle que diese sus correspondientes explicaciones.

Y es que para Adrián fue Naomi quien se saltó los límites que ella mismo puso el primer día, una información que negaba la valenciana pues consideraba que en todo momento solo estaba probándose. Sin embargo, su pareja le reprochó una actitud que consigue hacer dudar a la propia Naomi de la cronología de los hechos: "Bueno, como no me acuerdo…"

Tras continuar recriminándose, llegaba la hora de que ambos viesen cuál había sido su paso por ‘La isla de las tentaciones’. "Esto es lo que te mereces, el karma", le señalaba la valenciana al ver sus imágenes, quien aseguraba no sentirse arrepentida de sus actos. "Nadie se merece eso", respondía él.

Y es que la valenciana consideraba que su pareja había sido "incoherente" porque vio desde un primer momento a su pareja llorar por su tentadora. "Te pido perdón, nos hemos equivocado los dos. Lo perdono porque te quiero", apuntaba Adrián, quien tenía la esperanza de que su pareja le mirase por un momento y fuese capaz de ver en sus ojos sus sentimientos hacia ella.

"Yo no quería que esto se fuera a la mierda, yo quería estar con él para toda la vida", confesaba entre lágrimas Naomi al recordar los planes de futuro que habían hecho juntos.

Y llegó la gran decisión final

El momento más duro para muchas de las parejas de 'La isla de las tentaciones' es pronunciar en voz alta la decisión de final que han tomado sobre cómo quieren abandonar la aventura. En el caso de Adrián, este dolor se refleja en su rostro pues, tal y como confiesa a la presentadora, él quiere irse de República Dominicana "con ella" y "hacer como si no hubiera pasado nada", aunque sabe que no le va a perdonar "en su vida".

Naomi, por su parte, también le "encantaría volver a casa y hacer como que nada ha pasado" pero el problema es que "sí ha pasado", por lo que quiere tomar una decisión "inteligente" pensando en ella misma e irse sola pues "no lo podría olvidar nunca".

Tras pronunciar estas palabras, la valenciana decide bajar las barreras y abrazar al que había sido su fiel compañero de vida. "¿Por qué me has hecho esto?", preguntaba entre lágrimas. "Se me ha caído el mundo encima", afirmaba completamente roto Adrián antes de que Naomi abandonase la hoguera para siempre.