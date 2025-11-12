Logo de telecincotelecinco
Kiko Rivera se sienta en el plató de '¡De viernes!' para enfrentarse a su entrevista más dura: el viernes a las 22:00h, en Telecinco
Tras su scoop de la semana pasada en '¡De viernes!', Kiko Rivera se sienta este viernes 14 de noviembre a las 22:00h en el plató del programa para responder a todas las preguntas que han ido surgiendo tras su dura entrevista.

El hijo de Isabel Pantoja hará frente a sus declaraciones y responderá a los colaboradores del programa, que esperan conocer a fondo todo lo sucedido entre él e Irene Rosales antes y después de su ruptura. Además conoceremos más datos sobre su relación con su hermana Isa Pantoja y con su madre, de quienes continúa distanciado después de todo lo ocurrido.

No te pierdas la entrevista más difícil de Kiko Rivera, el viernes 14 de noviembre a las 22:00h, en Telecinco.

