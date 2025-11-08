El hijo de Isabel Pantoja reconoce el episodio de la manguera y pide disculpas a su hermana: "Me gustaría que volviéramos a ser una familia"

Kiko Rivera opina sin tapujos sobre la nueva ilusión de Irene Rosales: "Yo pregunté y en ese momento lo negó"

Kiko Rivera abre las puertas de su nueva vida en 'De viernes'. El hijo de Isabel Pantoja concede una entrevista exclusiva a nuestro programa en la que se abre en canal, sincerándose sobre algunas de las mayores polémicas de su vida familiar: desde su ruptura con Irene Rosales hasta su nula relación con su hermana, Isa Pi. Del mismo modo, Kiko habla sin tapujos sobre la persona que "más lo ha decepcionado", su madre.

Casi un año después de que Isa Pi concediera su entrevista más dura en 'De viernes', donde se rompía por completo al detallar los episodios más dramáticos de su vida en Cantora, Kiko Rivera rompe su silencio al respecto para confirmar el relato de su hermana y, además, aprovecha para pedirle perdón públicamente. Y es que los hermanos actualmente no tienen ningún tipo de contacto, ni siquiera cuando Isa tuvo a su segundo hijo: “Cuando nació su hijo no tuve el valor de levantar el teléfono”, aseguraba el hijo de la tonadillera"

Las disculpas de Kiko Rivera a su hermana Isa Pi

En su entrevista más sincera con Santi Acosta, el hijo de Isabel Pantoja hablaba sobre su hermana, con la que no tiene relación desde hace cinco años, y detallaba el momento en el que se rompió su relación con ella: "Cuando yo me entero de todo el tema de la herencia de mi padre, hablo con mi hermana y se posiciona a favor de mi madre". Aunque también reconocía sus errores con ella: "En su momento tuve unas declaraciones que no eran las correctas"

Kiko Rivera aprovechaba la ocasión para pedir unas sinceras disculpas a su hermana: "Me gustaría pedirle disculpas. Le diría que la quiero mucho. Sigue siendo mi niña pequeña. Siento no haber podido estar a la altura de lo que ella esperaba de mi. Me encantaría que pudiéramos sentarnos a hablar, pero, sobre todo, compartir momentos con ella porque la extraño. Me gustaría volver a ser una familia".

Kiko Rivera reconoce el episodio de la manguera: "Cometí el error por desesperación"

El cantante también ha confirmado algunos de los durísimos episodios que Isa Pi desveló hace un año en nuestro programa sobre su infancia y adolescencia. Como el momento en el que fue obligada con 16 años a ir al ginecólogo para saber si había perdido la virginidad, y aunque su hermana contó que él había sido el que la llevo, Kiko cuenta su versión: "Acompañe a mi madre. Intenté hacerle ver que no era lo correcto... Yo jamás me opuse a que tuviese relaciones".

De la misma manera, el entrevistado confiesa su error al admitir que es verdad la historia que contaba Isa Pi en la que él la obligó a quedarse en ropa interior en pleno invierno para seguidamente mojarla con una manguera. Kiko Rivera se arrepiente y confiesa que todo lo que ocurrió fue fruto de la desesperación por la gran bronca que había tenido previamente su hermana con su madre, ya que le dejaron a él con el "marrón" mientras que su progenitora y el resto de su familia se desentendía de todo en un momento que él no estaba preparado para lidiar con eso.

La reacción de Isa Pi a la reaparición televisiva de Kiko Rivera

Tras salir a la luz los primeros adelantos de la entrevista de Kiko Rivera ha concedido en exclusiva para nuestro programa. Alexia Rivas, colaboradora de 'El tiempo justo' y amiga de Isa Pi, desvelaba cuál había sido la reacción de la hija de Isabel Pantoja a las disculpas de su hermano. ¿Está abierta a una reconciliación? ¿Estaría dispuesta a perdonarlo?