Rocío Molina 12 NOV 2025 - 11:53h.

Arropado por Natalia Sánchez y Antonio Resines, Víctor Elías ha presentado junto a Fran Perea el regreso a Madrid de 'Yo sostenido'

La verdadera vida de Víctor Elías tras 'Los Serrano': "Hay que dejar de pasar vergüenza por lo que ocurre en casa"

Víctor Elías ha logrado un reencuentro muy especial con parte de su familia de 'Los Serrano' en un proyecto que ha marcado un antes y un después en su vida. El actor y músico que daba vida a Guille en la famosa serie de Telecinco ha llevado la tragicomedia de su vida con la tercera temporada de su obra 'Yo sostenido. Sonata para un juguete roto' a los Teatros Luchana de Madrid en un texto que dirige su amigo inseparable Fran Perea y con Javier Márquez, dándole la réplica desde el escenario.

Si horas antes el marido de Ana Guerra compartía tiempo y una buena charla con su amiga Natalia Sánchez por si luego no tenían tanto tiempo de estar juntos, otro pilar fundamental en su vida tras conocerse en 'Los Serrano', lo que se ha encontrado el intérprete y músico después en el teatro ha sido una auténtica avalancha de cariño y a personas muy especiales en su vida que no han faltado a esta cita.

En su obra, Víctor Elías comparte su recorrido vital, desde su temprana fama obtenida a partir de 'Los Serrano' hasta su consagración como director musical y su búsqueda de identidad en todo este camino que ha llevado. Sus luces y sus sombras en un relato cargado de sinceridad que resulta toda una catarsis personal. En sus propias palabras, "es una oda a lo feliz que soy con lo que tengo hoy, contando ciertos pasajes de mi vida: unos un poco mentira, otros un poco verdad".

Un proyecto muy importante para sí mismo bajo la dirección de Fran Perea con el que comparte una profunda conexión a nivel laboral y emocional desde que se conocieron en la serie que cambió sus vidas. Y todos han arropado a Víctor Elías en este regreso de 'Yo sostenido' a Madrid, un estreno muy especial para el actor.

Al término de la obra se ha podido ver cómo Natalia Sánchez, orgullosa acababa pie como el resto del público instando a sus seguidores para que no duden en acudir al teatro y ver la obra que han montado sus amigos. "El momento llegó. No os podéis perder esta maravilla. Coged vuestra entrada ya. Hacedme caso", escribía la actriz junto al vídeo en el que se veía a sus amigos, emocionados, ante la ovación que les llegaba del patio de butacas.

En este emocionante reencuentro también ha estado Antonio Resines, su padre en la ficción de 'Los Serrano', cuyo vínculo con él y Fran Perea es irrompible. Él tampoco ha querido perderse este día tan importante en el que Víctor Elías no ha podido contenerse y ha acabado desbordado por la emoción y por el cariño demostrado de todos los asistentes.