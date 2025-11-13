Lisa Cloud, la madre de Angus Cloud, fallecido en 2023, demanda a un equipo de abogados por intentar lucrarse con su herencia

Angus Cloud, protagonista de ‘Euphoria’, murió por una sobredosis accidental

Compartir







La madre de Angus Cloud, Lisa Cloud, continúa firme en su lucha legal tras la muerte del actor de 'Euphoria' en agosto de 2023. En un juzgado del condado de Alameda, California, presentó una nueva demanda el pasado 31 de octubre contra el bufete Hackard Law y los abogados Michael Hackard y Brian Geremia, acusándolos de lucrarse con la tragedia de su familia y buscar publicidad. La demanda alega que los letrados "presentaron reclamaciones falsas y frívolas" contra la modesta herencia de su hijo y luego entablaron demandas sin fundamento, "generando honorarios de abogados y obteniendo acuerdos extrajudiciales" que provocaron "angustia emocional, incluyendo ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico y duelo prolongado".

En la demanda de 21 páginas, Lisa acusa a los abogados de fraude, abuso de personas mayores, persecución maliciosa e infligir intencionalmente angustia emocional, describiendo meses de humillación pública y temor por su seguridad. Sobre esta situación, Lisa ha explicado a 'People': "Este caso se trata de responsabilidad y justicia. Mi objetivo siempre ha sido proteger el legado de mi hijo y la integridad de su patrimonio de acciones legales injustas que causaron daños y angustia innecesarios". "Tengo un gran respeto por el sistema judicial y por los muchos abogados honestos que trabajan con compasión e integridad. Simplemente creo que ninguna familia debería tener que soportar este tipo de abuso procesal tras la pérdida de un ser querido. Busco justicia, dignidad, verdad y respeto", añadió.

La disputa se centra en un hombre llamado Jonathan Kim, quien afirmaba ser asistente personal de Angus y reclamaba más de 310.000 dólares en salarios y comisiones. Lisa sostiene que estas afirmaciones eran falsas, señalando que Angus tenía otros asistentes en nómina y que "ningún registro laboral, contrato o declaración de impuestos respaldaba la versión de Kim". Según la demanda, los abogados "aceptaron representar a Kim, quien no tenía pruebas que demostraran que trabajaba para el difunto ni se realizó ninguna investigación para comprobar si su reclamación tenía fundamento legal y probatorio", y además presentaron "pruebas falsas para demostrar que este cliente tenía derecho a comisiones de 195.000 dólares por acuerdo verbal".

La madre de Angus Cloud: "Lo extraño muchísimo, fue el amor de mi vida"

Lisa también asegura que existen pruebas que demuestran que ni Kim ni Geremia recibieron "ninguno de los 30 contratos enumerados" como prueba de deuda, lo que constituye "pruebas falsas" y presunto "fraude y perjurio". La demanda destaca que la reclamación inicial de Kim fue rechazada en febrero de 2024 y que su posterior demanda civil también fue desestimada ese mismo año. Según Lisa, los abogados ignoraron sus advertencias incluso después de que ella presentara documentación mostrando que Kim había sido vetado del séquito de Angus tras un altercado público.

El litigio ha tenido un impacto devastador en Lisa, quien ahora tiene más de 65 años y ha tenido que gastar más de 64.000 dólares en honorarios legales para defender la herencia de su único hijo, cuyo patrimonio ascendía a unos 50.000 dólares. La demanda también alega que el bufete "violó la confidencialidad" al compartir una carta privada de Lisa, lo que provocó que Kim recibiera mensajes amenazantes, y generó que "la demandante temiera por su seguridad física".

Newsletter ¡Suscr�íbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La abogada de Lisa, Jessica Barsotti, enfatiza que "el caso no se trata solo de una madre o una herencia, sino de proteger a las familias vulnerables del abuso del sistema legal para obtener beneficios personales". La demanda solicita indemnización por daños y perjuicios, incluyendo la posible indemnización triple conforme a las leyes de California sobre abuso y fraude a personas mayores. Para Lisa, no se trata del dinero, sino de proteger la memoria y el legado de Angus, el actor de 'Euphoria' que cautivó al público con su papel de Fezco. Lisa expresó: "Lo extraño muchísimo, fue el amor de mi vida".