Gwyneth Paltrow afirma que tiene problemas de salud mental, incluyendo pensamientos intrusivos y ansiedad

Gwyneth Paltrow ha hablado abiertamente sobre su salud mental recientemente. En el último episodio de su podcast 'The Goop', publicado el martes 11 de noviembre, la actriz y empresaria de 53 años confesó que atraviesa dificultades como pensamientos intrusivos y ansiedad.

"Me gustaría ser más consciente de cómo empleo mi tiempo", expresó en la conversación con Zanna Roberts Rassi. Paltrow mencionó que sospecha tener algo de TDAH, lo que le hace dispersarse con facilidad, y añadió: "Me encantaría intentar no hacerlo tanto y sentirme más centrada durante el día".

Aunque ella utiliza el término TDA, lo correcto es TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), una condición que requiere diagnóstico profesional y que combina dificultades para concentrarse, hiperactividad y conductas impulsivas, según informa la Clínica Mayo. La fundadora de Goop comentó también cómo un simple correo electrónico desagradable puede afectarla profundamente: "Realmente me gustaría reprogramarme para que las noticias regulares o malas no me parezcan tan terribles".

"He vivido una vida muy intensa bajo la mirada pública durante muchísimo tiempo"

Paltrow reflexionó sobre el impacto de la exposición pública en su bienestar emocional: "He vivido una vida muy intensa bajo la mirada pública durante muchísimo tiempo". La intérprete de Los Ángeles señaló que ser sensible a las opiniones de los demás y a la energía que las acompaña le genera una sensación de desestabilización: "Y por eso creo que siempre que estamos a merced de las opiniones de la gente y de toda la energía que hay detrás de esas opiniones -soy muy sensible, como la mayoría de nosotros-, lo siento y me desestabiliza bastante".

La actriz también mencionó que cree que sus recientes episodios de ansiedad están relacionados con cambios hormonales: "Creo que también influye mi etapa hormonal. Tengo mucha ansiedad por primera vez en mi vida, lo cual es solo un síntoma de cambios hormonales. Creo que se debe al predominio de estrógenos. Te genera mucha ansiedad... Así que parte de ello es fisiológico, parte psicológico, parte emocional y parte relacionado con la vida pública". Explicó que en los últimos dos años ha sentido un impacto significativo: "En los últimos dos años me ha afectado muchísimo".

Paltrow detalló los síntomas que le hacen darse cuenta de que algo no va bien: "Pero sé que algo anda mal porque mi cortisol (hormona del estrés)... Me acuesto agotada y el corazón me empieza a latir muy rápido. Y entonces tengo pensamientos intrusivos, algo que nunca me había pasado en la vida. Duermo bastante bien, pero a veces me despierto por la mañana con una sensación de pavor”. Sin embargo, subrayó que estos episodios no definen quién es: "Pero eso nunca ha definido quién soy, así que tiene muchas partes involucradas, pero definitivamente hay un componente importante del sistema nervioso".

La actriz se refugia en su familia para encontrar alivio

La actriz aseguró que está trabajando con dos terapeutas, uno de ellos especialista en el sistema nervioso, y que encuentra alivio en su familia: "Encuentro mucha sanación en mi familia, en mis hijos y en mi esposo. Si puedo estar con todos, especialmente si estamos los cuatro niños -mis hijastros y mis hijos-, mi esposo y yo, si estamos bajo un mismo techo, mi sistema nervioso se calma". También destacó la importancia de sus amistades: "Tengo amigos increíbles" y "mujeres increíbles" en mi vida.

Paltrow está casada con el escritor y director Brad Falchuk desde 2018. Tiene dos hijos, Apple (21) y Moses (19), de su matrimonio con Chris Martin, y comparte la custodia de ambos. Falchuk, de 54 años, tiene dos hijos más, Isabella y Brody, de una relación anterior con Suzanne Bukinik.

En mayo, la actriz dijo a la revista 'People' que está enfocada en aprender a calmar su sistema nervioso y a conectarse con su cuerpo: "Estoy tratando de trabajar en calmar mi sistema nervioso y estar presente en mi cuerpo, algo que históricamente no he hecho bien". Añadió que incluso cuidándose físicamente, si el sistema nervioso está fuera de control, la experiencia del momento presente se ve afectada y la calidad de vida disminuye: "Puedes hacer todo el ejercicio, meditar, acostarte temprano, recibir sueros intravenosos y demás, tomar suplementos, pero si tu sistema nervioso está secuestrado y no puedes experimentar el momento presente, la calidad de tu vida disminuye significativamente".