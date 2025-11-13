Redacción Uppers 13 NOV 2025 - 10:47h.

La actriz, de 55 años, cree que "estamos mucho más expuestos y controlados por las redes sociales"

Los actores de 'Todos los lados de la cama' confiesan cómo fue el duro reto de cantar y bailar mientras interpretaban: "No fue fácil"

Compartir







Pilar Castro no formó parte del elenco de aquel soplo de aire fresco en la comedia nacional que fue 'El otro lado de la cama' en 2002, pero sí participó en su secuela, 'Los dos lados de la cama' (2005).Veinte años después, protagoniza la tercera parte, 'Todos los lados de la cama', en la que lo que queda de la pandilla de entonces lidia como puede con las (ir)responsabilidades del mundo adulto y la paternidad pasados los 50 entre números musicales.

La película, dirigida por Samantha López Speranza, también propone un choque generacional con los jóvenes actuales, que disfrutan del amor, el sexo y las relaciones de una manera más libre. ¿O no? "Ahora vivimos en una falsa libertad porque estamos mucho más expuestos y más controlados por las redes sociales. Creo que mi generación tenía mucha más libertad", puntualiza Castro, de 55 años, en una entrevista con Europa Press.

"Ahora por cualquier cosa que dices ya tienes una lupa que te está mirando. Ahora hay menos libertad que antes. Venimos de una creación con mucha más libertad, menos prejuicio y menos censura que ahora", añade. Por eso, la actriz anima a no pasar demasiado tiempo en las redes sociales: "Cuanto menos conectados estemos, más libertad habrá".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Mujeres liberadas

Entre la segunda película y la tercera han pasado dos décadas, tiempo en el que Castro reconoce que tanto los actores como sus personajes han cambiado, aunque en el caso de Carlota (su personaje) su independencia como mujer y modernidad sigue presente.

De hecho, 'Todos los lados de la cama' pone el foco sobre las mujeres, liberadas y divertidas. “No quedaba más remedio. No se puede estar ya solo al cargo de los conflictos masculinos. Hay que contar historias diferentes. De no ser así hubiera sido un poco escandaloso”, admite Castro en otra entrevista a 'Vogue'.

Y, por supuesto, la cinta también explora los conflictos con los hijos. “Cuando eres padre, entran los miedos. Por mucho que tú seas una persona liberal, con los hijos llegan los temores. De eso precisamente va la película”, reflexiona la actriz, que es madre de un hijo casi de la misma edad que la que es su hija en la ficción.

El poso de la educación religiosa

Pilar, como todos los demás, ha tenido que volver a cantar y actuar en pantalla. "A mí me gustaría hacer un musical al año porque me enriquece mucho y me parece muy divertido", reconoce. No en vano, empezó precisamente bailando en televisión, en el cuerpo de baile de 'Aplauso', el mítico programa de TVE emitido entre 1978 y 1983.

Quizá el baile le supuso una válvula de escape de la educación cristiana y católica que imperaba en aquel entonces y que a ella tanto le afectó. "La educación religiosa me condicionó, tanto en el colegio como en la vida", comenta en la citada entrevista con EP.

El estreno de 'Todos los lados de la cama' casi coincide con el de la adaptación teatral de 'Las amistades peligrosas' en la que también participa y que comienza gira en Avilés el 28 de noviembre. “Quiero hacer muchas historias de mujeres de mi edad. También reinas. Estoy con los ensayos de 'Las amistades peligrosas' y estoy fascinada”, concluye en 'Vogue'.