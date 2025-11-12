Tras décadas sin verse, los personajes Javier y Carlota montan en cólera cuando descubren que sus hijos Óscar y Julia planean casarse

Laura Pausini le regala una canción inédita al papa León XIV en un encuentro en el Vaticano

Compartir







Cómo ha sido para los actores grabar las escenas de la nueva película 'Todos los lados de la cama', que se estrenará en cine el próximo 14 de noviembre, demuestra que interpretar a la vez que cantar y bailar nunca fue fácil para estos actores.

Cuenta con un reparto de lujo, que está acostumbrado a interpretar y cantar ante las cámaras, como son Pilar Castro, que interpreta a Carlota, o Ernesto Alterio que son los veteranos del rodaje y se conocen al dedillo cada lado de esta cama. La actriz Lucía Carballo confiesa que le "daba pánico cantar" porque era la primera vez que lo hacía, pese a que al final terminó haciendo suya cada canción de la película.

Un largometraje que cuenta con canciones, bandas sonoras e himnos que han marado a toda una generación de hace dos décadas, donde narraron la revolución sexual de los protagonistas. 'Todos los lados de la cama' es la tercera entrega de una saga de películas que sigue a los famosos ‘El otro lado de la cama’ y ‘Los dos lados de la cama’.

Esta nueva entrega cuenta, a su vez, con la colaboración especial de María Esteve, Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Secun de la Rosa y Natalia Verbeke, y ofrece una banda sonora de grandes éxitos del pop español de los últimos años.

Por último, tras décadas sin verse, los personajes Javier y Carlota montan en cólera cuando descubren que sus hijos Óscar y Julia planean casarse ¿Quién a su edad tiene una relación heteronormativa y exclusiva con todo lo que les queda por experimentar? Este grupo de amigos se ha reencontrado, magia que traspasará la gran pantalla.