Celia Molina 13 NOV 2025 - 11:55h.

El exportero del Valencia F.C. se casa este fin de semana por tercera vez con su novia, una mujer catalana llamada Noemí

Sin embargo, ha asegurado que cancelaría su enlace si el magnate Peter Lim, dueño del Valencia F.C, presentara su dimisión

Compartir







Cuatro años después de separarse de su última mujer, el exportero del Real Madrid y el Valencia C.F., Santiago Cañizares, está listo para pasar de nuevo por el altar. Hace, aproximadamente, un mes y medio, anunció en la radio que se va a casar este próximo 15 de noviembre con su nueva novia, Noemí, de la que se conocen pocos datos. Según el exfutbolista, es "una mujer extraordinaria" llamada Noemí, con la que va a contraer matrimonio este fin de semana en Valencia. O no.

Aunque todo está preparado, Cañizares ha asegurado que sería capaz de "cancelar su boda" si Peter Lim, el multimillonario que, actualmente, es dueño del Valencia, vendiera el club al mejor postor. “Tendría que pedir un crédito para devolver el regalo", bromeó Santiago cuando le preguntaron en una entrevista si de verdad sería capaz de no casarse. A lo que, después, contestó con firmeza: "Pero sí, sí, la labor social merecería la pena y cancelaría la boda”, afirmó.

"Cancelaría mi boda si Peter Lim se fuera del Valencia"

"El matiz sería que Peter Lim dijera que va a vender el Valencia y esta es la apuesta. No que fuera una casualidad. Pero sí, haría una labor social y no me casaría si Peter Lim se fuera del Valencia", repitió, para dejar todavía más clara su aversión por el dueño del equipo, el señor Lim, que compró el 70% de las acciones del club en el año 2014.

Natural de Singapur, Peter Lim estudió finanzas en la Universidad de Australia Occidental en Perth mientras trabajaba como taxista, cocinero y camarero, hasta convertirse en corredor de bolsa y hacerse millonario. Su historia de 'hombre de éxito hecho a sí mismo' no dejó indiferente a nadie y triunfó en varios negocios, uno relacionado con el aceite y, los demás, vinculados al mundo del fútbol. Cuando adquirió la mayoría de las acciones del Valencia, prometió sanear al club y devolverlo a lo más alto. Sin embargo, a día de hoy, tiene a la entidad sumida en una crisis institucional, de la que Cañizares es más consciente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las probabilidades de que Lim dimita en los próximos días es prácticamente nula, por lo que pronto veremos al exportero celebrar su feliz día, a sus 55 años. Junto a Noemí, ha conseguido rehacer su vida, tras la triste muerte de su hijo, Santi, en 2018. El pequeño tenía tan sólo cinco años cuando le detectaron un tumor cerebral, contra el que estuvo luchando más de un año. En total, Cañizares tuvo ocho hijos, fruto de sus dos matrimonios anteriores, si bien Mayte y él perdieron a Santi por dicha enfermedad. Este verano, publicó varias fotos con su nueva novia y dos de sus hijas en playa, por lo que, dentro de su nueva relación, sigue manteniendo la unidad familiar.