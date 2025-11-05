Celia Molina 05 NOV 2025 - 13:24h.

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha anunciado que se casa con novia, Khristina, a la que saca 16 años de diferencia

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, es conocido en las redes sociales, donde cuenta con hasta 1,3 millones de seguidores, por sus vídeos de recetas de cocina y por publicar contenido junto a su hijo, el jugador del Barcelona F.C. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Nasraoui iba utilizar esta misma cuenta para anunciar que se casa con su novia, una joven llamada Khristina con la que mantiene una diferencia de edad de 16 años.

Él, con 39 años, y ella, con 23, han anunciado su compromiso de boda con una fotografía en la que la joven aparece sentada y él de pie, a su lado, mientras la rodea con el brazo. La imagen viene acompañada con el icono de un anillo de diamantes y un corazón de color negro, por lo que sus seguidores han concluido que, efectivamente, se casan. Aparte de algunos comentarios de felicitación, la mayoría de ellos han criticado al padre de Lamine, que estuvo "ausente" durante la crianza" de la nueva promesa del fútbol, por casarse con una chica que bien podría ser "su hija".

Una foto y el icono de un anillo de diamantes

"Menuda combinación", "Pobre Lamine, otra boca que mantener", "Enhorabuena a la chica por pensionarse tan pronto", son algunos de los comentarios que los fans del jugador han dejado en la publicación. Según se aprecia en el muro de Mounir Nasraoui, fue el 7 de febrero de este 2025 cuando él compartió la primera foto junto a su pareja, con la que lleva saliendo poco más de un año. Después, se les pudo ver juntos durante el partido de ida de las semifinales de la Champions League entre el Barça y el Inter, en el mes de abril.

Tras el anuncio de su próxima boda, de la que no se sabe ni el lugar ni la fecha, el padre de Yamal ha vuelto a publicar otra fotografía junto a su prometida, a la que llama 'My Candy'. De nuevo, la imagen ha provocado numerosos comentarios en contra de esta relación, como "Ni Dicaprio se atrevió a tanto' o "¿Pero, ¿cuántos años tiene esta niña?", dada la evidente diferencia de edad que hay entre los dos.

La madre de Lamine, también entre polémicas

Esta polémica se une a la que pronto protagonizará la madre de Lamine, Sheila Ebana, quien, este próximo 7 de noviembre, será la protagonista de una multitudinaria (y temprana) cena de Navidad, en la que los comensales pagarán por estar cerca de ella. Los precios de este evento, para el que Sheila ha sido contratada, van desde los 150 euros, como tarifa más baja, hasta los 360 euros, según si se quiere cenar con champán o no y si los comensales quieren hacerse una foto después de cenar con Ebana.

La noticia de la boda también ha saltado poco después de que comenzaran a circular los rumores sobre una posible ruptura entre Lamine Yamal y su novia, la cantante argentina Nicky Nicole, con quien el jugador se dejó ver completamente acaramelado hace tan solo unos días, cuando se la presentó a su entrenador, el alemán Hansi Flick.