Andy se muestra bastante ilusionado con el comienzo de su etapa musical en solitario

Los dardos de Andy a Lucas en 'Marioneta', su primera canción en solitario: "No quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo"

La mala relación entre Andy y Lucas ya está más que confirmada. El propio Andy ha relatado cómo fue deteriorándose hasta el punto de no hablarse durante meses tras su despedida en los escenarios. Pero el artista en solitario no tiene miedo de las supuestas acciones legales que Lucas podría tomar contra él tras haber hablado públicamente de él.

“Tengo muchas cosas importantes que celebrar para preocuparme por eso", ha afirmado frente a 'Europa Press'. Aunque ha confesado que le da pena haber acabado así con él: “Sí, un poquito sí, pero bueno. Así lo depara la vida, así ha sido".

"Me va muy bien todo", reconoce Andy

Desde que anunciaron su separación y se despidiesen del público, los hermanos han sido protagonistas de varias polémicas. Al parecer, habría una supuesta deuda económica que Lucas tendría con Andy al no haberle pagado el caché que le correspondería como la otra mitad de 'Andy y Lucas'.

Pero, de momento, Andy se muestra “bastante ilusionado” con el comienzo de su etapa musical en solitario: “Va muy bien todo”. Su primer single 'Marioneta' está plagada de dardos e indirectas a Lucas: "Me dejé tratar como una marioneta y sentirme a tu antojo, pero mi alma ahora grita y voy a cambiarlo todo", "¿Quién eres tú para jugar con mis sueños? ¿Quién eres tú para hablar de sentimientos? Si tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo".

Andy ya ha hablado sobre su hermano y ha revelado la diferencia de ingresos entre ambos, su pelea en Mérida -que supuso la ruptura del grupo- y la tranquilidad que sintió al darle fin al icónico grupo.