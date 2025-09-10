El cantante del dúo musical 'Andy y Lucas' se abre en canal este miércoles con la psicóloga Alicia González en el programa 'Me quedo conmigo'

El programa 'Me quedo conmigo' de Mediaset Infinity regresa con una nueva temporada de la mano de Lucas, el icónico cantante del dúo musical 'Andy y Lucas', tal y como se puede ver en el vídeo íntegro de la entrevista.

El artista, que protagoniza la entrega de este miércoles 10 de septiembre, se ha abierto en canal con la psicóloga Alicia González sobre los aspectos más desconocidos, polémicos e importantes de su vida. Desde la intrahistoria de su operación de nariz hasta su relación con sus hijos y con el propio Andy.

Según revela el intérprete de 'Son de amores' en el espacio de Mediaset, ambos se conocen desde hace más de dos décadas, sin embargo, no fue hasta 2003 cuando decidieron dar el salto y lanzar su primer disco. Ya desde entonces se determinó cómo sería su dinámica de trabajo y en quién recaería el peso profesional: en Lucas.

"Le dije que iba a ser yo el empresario del grupo porque era el más solvente. Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo. Yo soy el que pago a los músicos, yo soy el que pago por sonido, yo soy el que pago al por propio Andy, el que lleva el merchandising, el que habla con nuestro representante... Son horas, horas y horas y horas al teléfono, son horas que no he estado con mi familia, son enfados, mosqueos...Y durante tantos años los primeros síntomas de la cardiopatía han venido de ahí. Tengo la sensación de que muchas veces llevo la vida de 34 familias", revela el compositor.

Lucas sostiene que para ese tipo de trabajo Andy "no tiene esa disciplina". "No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no".

Asimismo, considera que "no puedo cambiar su forma de ser". "Yo lo respeto, él quiere estar tranquilo en su casa, es una persona que no coge apenas el móvil. Y lo respeto, porque también si los dos estuviéramos dedicados al mundo empresarial seguramente 'Andy y Lucas' hace tiempo que no estaría, porque somos de distinta manera. Yo soy más eléctrico, y a lo mejor estaríamos todo el día discutiendo", afirma.

Por este motivo, el cantante indica que siempre "lo he protegido mucho", ya que "he sido yo siempre el que más ha tirado para adelante. Esto va a sonar feo, pero soy el macho alfa, entonces tengo mucha responsabilidad a mis espaldas y si en algún momento tengo que llorar, siempre lo he hecho a escondidas".

El de Cádiz aclara que no se siente "cómodo" delegando trabajo. "Me gusta estar encima yo. Además, sé que soy yo el que tengo que estar. Pero ojo, es culpa mía, no es culpa de nadie. Yo todo esto lo digo desde el cariño, Andy es mi familia, y yo sé que él me aprecia, me admira y me respeta también".

La polémica del camerino

La controversia comenzó tras uno de los conciertos del dúo gaditano en Badajoz, como parte de su gira de despedida 'Nuestros últimos acordes'. Al final del espectáculo, ambos artistas se retiraron al camerino, pero solo Lucas regresó al escenario para interpretar el cierre del show, lo que encendió las alarmas.

Se aseguró que se habrían oído gritos, golpes y un fuerte altercado en el camerino, un presunto incidente que podría haber puesto en peligro la relación personal y musical del dúo.

Poco después, Andy y Lucas emitieron un comunicado oficial en sus redes sociales, desmintiendo categóricamente la existencia de cualquier problema, discusión o enfrentamiento físico entre ellos.

Ahora, el propio Lucas se ha pronunciado al respecto, señalando que aquellas informaciones fueron lanzadas "con maldad". "Eran un bulo, una fábula".

El cantante manifiesta que Andy se lesionó tras resbalarse en el escenario, "y después como salí yo solo se pensaron que estábamos peleados. Y Andy también lo ha pasado mal, teniendo en cuenta que no le gusta salir mucho en la palestra y que casi se vio obligado a tener que salir para desmentirlo".

En cuanto a alguna otra bronca durante su trayectoria, puntualiza que "no hay trapos sucios". "Tampoco me gusta hablar de esto aquí sin estar él, me siento como si lo estuviera traicionando, y no quiero que pase en ningún momento", sentencia.