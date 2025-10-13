El dúo gaditano pone fin a más de dos décadas de carrera entre reproches, tensión y un desencuentro que sorprendió incluso a su entorno más cercano

Lo que debía ser una noche de celebración acabó en silencio y desencuentro. ‘El tiempo justo’ ha podido confirmar, a través de Antonio Rossi y el reportero Álex Álvarez, que Andy y Lucas ya no mantienen ningún tipo de relación tras su concierto de despedida.

Según ha revelado Antonio Rossi, el final del concierto fue el punto de inflexión: “Para Lucas, todo lo que ocurrió después fue nuevo y sorprendente. Incluso me cuentan que Lucas desconocía por completo que Andy había grabado un single en solitario”, explicaba el colaborador, visiblemente sorprendido.

El ambiente entre ambos ya era tenso antes de salir al escenario. “No se miraban, no querían posar juntos y hubo que convencer a Andy para que saliera al photocall”, detallaba.

La imagen final fue simbólica: Lucas saliendo a hombros de sus seguidores y Andy abandonando el recinto solo por detrás sin despedirse.

Una discusión fuerte con reproches

En conexión desde la redacción, el periodista Álex Álvarez ampliaba la información: “He podido hablar con Andy y, de momento, no va a hablar de Lucas. Está centrado en su nuevo single, previsto para noviembre”.

Sin embargo, fuentes cercanas al dúo confirman a ‘El tiempo justo’ que tras el concierto hubo una fuerte discusión. “Andy le reprochó a Lucas el exceso de protagonismo durante todo el espectáculo; se sintió desplazado, como si ya no formara parte del grupo”, contaba el reportero.

La tensión estalló en un encuentro privado posterior, donde ambos habrían intercambiado palabras duras. Desde entonces, aseguran, la relación es inexistente: no se hablan y descartan cualquier reconciliación.

Caminos separados

Mientras Lucas promociona su nueva etapa en solitario, Andy prepara el lanzamiento de su propio single, en el que ha estado trabajando discretamente. “Me dicen que Andy está dolido, pero decidido a seguir adelante”, apuntaba.

Así, dos décadas después de “Son de amores”, el dúo que marcó a toda una generación se despide no sólo de los escenarios, sino también el uno del otro, con una ruptura que deja un sabor amargo a todos los fans del grupo.