Durante los últimos meses, la relación entre Andy y Lucas ha protagonizado un sinfín de titulares. Mientras su gira de despedida, 'Nuestros últimos acordes', está a punto de culminar con un concierto el 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre, los rumores sobre un distanciamiento entre ambos han tomado protagonismo mediático.

La entrevista que concedió Lucas en 'Me quedo conmigo', programa de Mediaset Infinity, no hizo más que reavivar tensiones sobre una unión que muchos consideraban incuestionable. Ahora, ha sido Andy quien se ha sincerado sobre su situación actual.

En una entrevista con 'El Debate', Andrés Morales, más conocido como Andy, no escatima en palabras al referirse al fin de su etapa conjunta en la música. "Yo no puedo asegurar que vayamos a volver; ahora mismo te diría que no, porque siento que es una etapa que debo cerrar. Quizás en el futuro cambien las cosas, pero hoy por hoy no lo contemplo. No veo seguir cantando con Lucas", asevera.

El cantante destaca que puede que "dentro de unos años haya cambio de pareceres", sin embargo, ahora mismo, ni "sueña" ni "piensa" continuar junto a su compañero de grupo en la música.

Para él, la decisión no es improvisada. "La salud de Lucas" y el desgaste acumulado han pesado mucho en este desenlace.

Según Andy, los rumores de separación o malestar siempre han acompañado al dúo, pero "últimamente ha sido todo más turbio por los problemas personales de Lucas". Reconoce que él también lo ha pasado mal: "Desde mayo… habría suspendido la gira. Sentía que estábamos forzando la situación".

En cuanto a su futuro profesional, puntualiza que antes "no me veía preparado para ir solo". "Pero ahora sí. No tengo que demostrarle nada a nadie, solo a mí mismo. Y creo que este es mi momento", sentencia.

Lucas se abre en 'Me quedo conmigo'

Antes de sus declaraciones, Lucas apareció en el programa 'Me quedo conmigo', de Mediaset Infinity, para sincerarse con la psicóloga Alicia González y arrojar luz sobre los aspectos más oscuros de su vida personal y su relación con Andy.

El compositor desvelaba que desde el inicio de su proyecto musical en 2003 él asumió no solo la faceta creativa, sino también el peso empresarial: "Le dije que iba a ser yo el empresario del grupo porque era el más solvente… yo pongo el dinero y desde entonces lo llevo todo: pago músicos, sonido, mercadotecnia… horas y horas al teléfono". Y afirmaba que esa carga constante le había pasado factura: "Los primeros síntomas de la cardiopatía han venido de ahí".

Pero quizá una de sus afirmaciones más polémicas fue la que aludía a Andy: "No quiero tirarle por los suelos, pero no tiene disciplina. No vale para hacer eso. Él quiere estar tranquilo en casa, coge poco el móvil… y lo respeto".

Sobre el reparto económico, Lucas subrayaba que los beneficios del dúo "los repartimos por igual", aunque aclara que él gana más por derechos de autor.