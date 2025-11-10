Alberto Rosa 10 NOV 2025 - 22:42h.

Andrés Morales, más conocido como Andy, acaba de lanzar su primera canción en solitario con una letra llena de mensajes

La relación entre Andy y Lucas ha protagonizado en los últimos meses un sinfín de titulares que acabó con la ruptura del grupo. El pasado 10 de octubre, hace justo un mes, fue el día que dieron su último concierto juntos en el Palacio de Vistalegre, en Madrid.

Fue ese día cuando se dieron su último abrazo, entre aplausos y lágrimas, poniendo punto y final a 20 años de carrera musical juntos. Andrés Morales, más conocido como Andy, se sinceró sobre la situación que vivía el dúo, asegurando que no contemplaba seguir cantando con Lucas porque “sentía que forzábamos la situación”.

Desde que trascendió la ruptura del dúo y la relación que había entre ambos músicos, los fans se han preguntado qué camino seguirían los dos integrantes. Por su parte, Andy ha decidido emprender su carrera en solitario y este lunes 10 de noviembre ha estrenado su primera canción, ‘Marioneta’, que está llena de dardos que podrían ir dirigidos a su antiguo compañero.

El tema está inspirado en una ruptura de relación marcada por desamor o traición, lleno de mensajes que los fans no han tardado en interpretar como una indirecta a Lucas. “¿Quién eres tú para jugar con mis sueños? ¿Quién eres tú para hablar de sentimientos? Si tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo. Olvídate de mi persona porque para ti no existo”, se puede escuchar en la canción.

El videoclip sigue un estilo sencillo, en el que solo aparece un personaje: Andy. El músico aparece vestido completamente de negro, cantando y con un croma detrás. Durante el vídeo comienza a llover en varios momentos.

El tema llega tras meses trabajando en silencio, componiendo y explorando nuevos sonidos para mostrar su yo más auténtico. Incluso antes de haberse publicado la canción, Andy ya había sido galardonado con un reconocimiento, el Premio Latino de Oro a la Trayectoria como una de las Voces más Icónicas del Pop.

Un premio que el gaditano ha recogido este lunes 10 de noviembre, el mismo día que ha estrenado la canción en una gala en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Se trata de un reconocimiento que celebra no solo su pasado como parte de un dúo legendario, sino también su nueva etapa en solitario. "Por haber marcado a generaciones y tener el coraje de comenzar de nuevo", dicen desde la organización.

La pelea entre Andy y Lucas

Según revelaban desde el programa de Telecinco, 'Fiesta', entre Andy y Lucas se produjo una pelea que acabó en un enfrentamiento físico. Asimismo, mostraron tres imágenes en las que se le ven las heridas que Andy habría sufrido por parte de su excompañero de grupo musical.

"A mí lo que me cuenta Andy es que siempre le ha tenido envidia y que, en los camerinos, antes de salir a los conciertos, Andy siempre ha sido muy dicharachero, que siempre estaba riendo y demás y que Lucas estaba un poco como si fuese una guerra todo. En ese momento, lo escuchó reírse, no le gustó nada verle reírse y de cachondeo con el resto del staff y, de repente, solo verle reírse, lo puso malo", contaba una reportera del espacio.

Fue entonces cuando se produjo esa pelea entre ellos: "Ahí empezó a discusión y él intentó calmarlo. Lo único que intentó fue acercarse a él, intentar calmarlo y él se volvió loco perdido. Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida", narraban, dejando claro que su relación estaba completamente rota.