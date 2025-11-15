Kiko Rivera habla de la relación actual de Irene Rosales y el mensaje que esta le envió cuando se descubrió que tenía un nuevo novio

Kiko Rivera habla sin filtros sobre su separación de Irene Rosales y admite su infidelidad: “No pasó solo una vez”

Compartir







Kiko Rivera visita el plató de '¡De viernes!' dispuesto a responder a todas las preguntas tras su scoop más íntimo. La semana pasada, el hijo de Isabel Pantoja hacía impactantes confesiones sobre algunos de los episodios más duros de su vida familiar: desde la mala relación con su hermana hasta su divorcio de Irene Rosales. Ahora, el DJ regresa a la televisión para hacer frente a todas sus declaraciones y contestar a nuestros colaboradores.

En la entrevista exclusiva que Kiko Rivera concedía a Santi Acosta en su casa, este se sinceraba como nunca respecto a su separación de su exmujer y madre de sus dos hijas, Irene Rosales. El hijo de la cantaora contaba todos los detalles sobre el fin de su relación sentimental con la sevillana, explicando cómo se fue apagando su matrimonio hasta el punto de que "el deseo ya no estaba".

Pero, el famoso no solo se quedó aquí, sino que, además, hizo una reveladora confesión al presentador al desvelarle que había sido infiel en múltiples ocasiones a Irene: "No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. A veces se enteraba y otras veces se lo contaba... Es algo que jamás me perdonaré", sentenciaba el invitado de esta noche"

El mensaje que Irene le envió a Kiko al salir a la luz su nueva relación

En su intervención esta noche en plató, Kiko Rivera trataba el tema de la nueva ilusión de su exmujer. Y es que hace exactamente un mes, tanto Lecturas como Semana abrían sus portadas con las mismas imágenes: unas románticas fotos de Irene Rosales con su nueva pareja, Guillermo. El entrevistado desvelaba cómo se enteró del nuevo romance de la madre de sus dos hijas:

"Yo me entero por la prensa, el mismo día que sale por la prensa me manda un mensaje. Lo considero un poco frío", declaraba Kiko Rivera sobre la relación actual de Irene Rosales. Además, el DJ no tardaba en lanzarle una pullita a su ex: "Cuando dice que Guillermo no es una persona pública... no lo era hasta hace tres meses, pero ahora cambia la cosa...", comenzaba diciendo para seguidamente añadir:

"Yo creo, personalmente, sin que le moleste a Irene... creo que no es pillado. Aquí somos todos muy mayorcitos y muy listos para saber cuándo nos está siguiendo la prensa y cuándo no. Se ha dejado pillar", sentenciaba el hijo de la tonadillera.