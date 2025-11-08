El DJ ha compartido cómo lleva la nueva relación de Irene Rosales

Kiko Rivera habla sin filtros sobre su separación de Irene Rosales y admite su infidelidad: “No pasó solo una vez”

Compartir







Kiko Rivera ha hablado por fin sobre varios temas de su vida que le rodean desde hace años. Entre ellos está el doloroso capítulo de la manguera de su hermana Isa Pi, que tras relatarlo de forma muy similar a la que lo hizo la televisiva ha decidido pedirle perdón por el daño que le pudo ocasionar.

Kiko Rivera habla sobre Guillermo, el nuevo novio de su ex

Otro de los acontecimientos sobre el que ha opinado sin filtros ha sido el de su ruptura con Irene Rosales, madre de sus dos hijas. Recordemos que la expareja del DJ empezó una relación con Guillermo, un empresario de unos 40 años que había visto en muy pocas ocasiones el propio Kiko Rivera. Así ha hablado sobre la nueva relación de Rosales el hijo de la tonadillera.

"Él vino a poner el césped a nuestra casa. Yo lo vi simpatico, no hablé mucho con él", dice. Kiko asegura que a Irene la quiere "con locura" y que su único "deseo" es que sea "feliz". Pronto salieron las informaciones sobre el noviazgo de Rosales con Guillermo, algo sobre lo que se ha pronunciado su ex. "Yo pregunté y en ese momento lo negó. La creí pero cuando alguien te dice no es un amigo... digo 11 años contigo y no lo he visto nunca", relata.

Kiko Rivera reconoce que "a cualquiera le puede molestar" pero su mayor felicidad está en ver a Irene Rosales "sonriente" y "activa en las redes sociales". "Con una persona a la que le tiene cariño me reconforta como persona", aclara.

El DJ asegura que si ella está feliz, él también lo estará por el bien de su familia. "Que ella esté contenta significa que mis hijas están bien", comparte.