Kiko Rivera habla del accidente de su hermano Cayetano y explica cómo se encuentra este tras la polémica

Después de 3 años, 6 meses y 7 días sin pisar un plató, Kiko Rivera visita '¡De viernes!' para enfrentarse a la entrevista más difícil de su vida. Durante todo el tiempo que el hijo de Isabel Pantoja ha estado alejado de los focos, se han producido muchos cambios y se le han abierto muchos frentes, que esta noche abordaba en nuestro programa. También, el DJ hablaba sobre el reciente accidente de tráfico de su hermano Cayetano. ¿Ha hablado con él tras lo ocurrido?

Nada más hacer su gran entrada al plató, la actualidad lo reclamaba. Por ello, uno de los primeros temas que abordaba el invitado era el aparatoso accidente de tráfico que sufría su hermano Cayetano Rivera al estrellarse contra varias palmeras el pasado domingo 9 de noviembre en Sevilla. Y es que, tras este suceso, se ha especulado mucho sobre si el torero había dado positivo en un test de alcoholemia y si se dio a la fuga tras el choque.

Incluso, el propio Cayetano Rivera salía a hablar en 'El tiempo justo' para negar rotundamente que hubiese dado positivo: "El golpe no fue importante, ¿Quién ha dicho que yo di positivo? No es cierto nada de lo que se dice. No hay control, por lo cual no hay positivo", eran las palabras del torero en el programa de las tarde de Telecinco.

Kiko Rivera, sobre cómo se encuentra Cayetano tras el accidente: "Está preocupado"

Ahora, Kiko Rivera se pronuncia en nuestro programa sobre el accidente de su hermano, a quien se refiere como "un pilar fundamental en su vida" y confiesa cómo se encuentra este tras lo ocurrido: "He hablado con él se que está bien. Seguramente iba más rápido de lo que tenía que ir. Evidentemente está preocupado por la repercusión que está teniendo. Él siempre ha sido un ejemplo en todo", decía el hijo de Isabel Pantoja.

"Quizás haya podido cometer errores, como los cometemos todos. Todos en nuestra vida tenemos un determinado momento en el que lo pasamos un poco peor, al final son etapas", aseguraba Kiko Rivera para seguidamente enviar una palabras de ánimo a su hermano: "Le mando un abrazo súper fuerte, estoy con él apoyándolo, y la próxima vez cojo yo él coche"

Además, el DJ explica si cree que la separación de su hermano le podría haber afectado: "Acaba de pasar por una reciente separación y quizás este ahora disfrutando un poco más de su soltería, que no la ha tenido desde hace mucho tiempo, y quizás se le ha ido un poco de las manos", aseguraba. Del mismo modo, el invitado explica cómo él del accidente: "Me entere por la prensa y le llame inmediatamente".