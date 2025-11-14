Lidia González 14 NOV 2025 - 14:31h.

Así ha sido el parto de la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’

La Rebe desvela todo lo que lleva en su maleta para el hospital

¡La Rebe ha dado a luz! Después de todos estos meses en los que ha estado mostrando todos lo que le ha ocurrido durante su embarazo, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ ha vivido este momento tan deseado. La de Plasencia ha querido compartir todos los detalles de su parto para que sus seguidores puedan conocer todo lo que ha ocurrido en la llegada de Bianca, su hija en común con José Navarro, en exclusiva, a través de su propio formato en Mediaset Infinity, ‘Mi embarazo’. Además, dentro de muy poco, la creadora de contenido presentará a su pequeña y se sincerará sobre cómo han sido sus primeros días junto a ella. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Durante todos estos meses, la creadora de contenido ha confesado sus miedos ante la llegada de este momento, a pesar de no ser la primera vez que se enfrenta a ello. La influencer ha vivido varios amagos de parto, en los que ha sufrido unos dolores insoportables que ya no podía aguantar más, teniendo que realizarse la maniobra de Hamilton.

A pesar de todo este sufrimiento, tras cuatro días, la protagonista de 'Los Gipsy Kings' acudía de nuevo al hospital, donde finalmente se puso de parto. Contra todos sus temores, ha podido evitar tener que someterse a una cesárea, ya que tras recibir la epidural, todo se ha desarrollado con total normalidad, con un parto natural.

La creadora de contenido ya explicaba el motivo por el que su marido no iba a estar presente durante su parto, por lo que Marisol Vargas ha tenido un papel fundamental, acompañándola en todo momento. "Estaba super contenta porque ha vivido uno de los mejores momento de su vida", aseguraba la creadora de contenido.

La Rebe desvela a quién se parece su hija Bianca

A lo largo de todos estos meses de embarazo, la creadora de contenido ha estado explicando cómo se ha sentido, especialmente las crisis personales que ha atravesado. Por este motivo, La Rebe ha querido agradecer a todas las personas que han mostrado su apoyo con un vídeo muy especial sobre su parto. La influencer ya tiene en brazos a su pequeña y ha descrito todos sus rasgos e incluso ha desvelado a quién se parece.

Aunque ya habían podido intuir cómo iba a ser su bebé físicamente, ya que pudieron ver su rostro al detalle en una ecografía 5D, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ ha podido verle la cara a su pequeña Blanca. La Rebe ha dado a luz a su hija y, después de todo el esfuerzo, ha dedicado un momento para sincerarse con sus seguidores al respecto. La creadora de contenido confiesa cómo ha vivido este momento y, sin poder contener la emoción, dedica sus primeras palabas. Pero esto no es todo, dentro de muy poco, los seguidores de La Rebe podrán ver la cara de su pequeña Bianca, en primicia. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!