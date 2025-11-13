Lidia González 13 NOV 2025 - 09:37h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ comunica que va a dar a luz a su segunda hija con José Navarro

La Rebe desvela todo lo que se va a llevar al hospital

¡Por fin puede gritarlo a los cuatro vientos! Después de haber estado compartiendo todos los detalles de su embarazo a través de su propio formato en Mediaset Infinity, ‘Mi embarazo’ y las redes sociales, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ anuncia que se ha puesto de parto de su segunda hija en común con José Navarro. La creadora de contenido comparte sus primeras impresiones a todas sus seguidoras y se sincera con ellas. ¡Dentro de muy poco, el parto de La Rebe, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La influencer está a escasos momentos de volver a experimentar una de las situaciones más bonitas de su vida, pero no puede esconder los nervios que tiene: “Espero que oréis por mí”. Aunque no es madre primeriza y no es la primera vez que se enfrenta a un parto, la verdad es que está asustada por todo lo que pueda pasar: “Tengo mucho miedo”.

Ha sido un camino repleto de altibajos emocionales, donde la creadora de contenido no se ha sentido a gusto consigo misma y con algunos síntomas que le han impedido disfrutar al cien por cien del proceso. Sin embargo, la influencer ha vivido muy intensamente este embarazo y lo ha mostrado todo: desde su ecografía 5D, en la que vio el rostro de su hija al detalle, hasta las confidencias con su hermana, Susi Jiménez. Es por este motivo por el que no podía dejar de avisar de inmediato a todas las personas que han estado apoyándola desde el primer momento.

La Rebe no puede creer que haya llegado ya este esperado momento y sabe que, dentro de muy poco, va a poder tener entre sus brazos a Bianca, su hija en común con José Navarro. Tras anunciar que será su madre, Marisol Vargas, quien estará presente cuando dé a luz, la creadora de contenido se sincera por completo. Además, avisa a todos sus seguidores de que grabará todos los detalles de su parto y la llegada de su pequeña, en primicia para ‘Mi embarazo’, su formato de Mediaset Infinity. ¡Dale al play y no te pierdas los detalles!